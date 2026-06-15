Fiscalía uruguaya condenó el asesinato a tiros de una magistrada ecuatoriana que investigaba crimen organizado

Una fiscal ecuatoriana fue asesinada el pasado domingo en un atentado a tiros en la ciudad portuaria de Manta, bastión de varios grupos del narcotráfico, aseguraron las autoridades de ese país. El crimen generó la reacción de la fiscal de Corte uruguaya, Mónica Ferrero, quien calificó el hecho de "trágico" y de "extrema violencia".

Gloria Bravo, que trabajaba para la fiscalía de Manta, salía de un restaurante en esa ciudad junto su hermana el domingo cuando recibió disparos de "un sujeto que venía en una motocicleta", dijo en una rueda de prensa el coronel de la policía Carlos Ortega.

Bravo era fiscal desde hacía 15 años e investigó varios casos de delincuencia organizada en la zona. Su hermana también murió en el ataque y otra persona más resultó herida, informó Ortega.

La mujer tenía a cargo la investigación de un reciente incendio que consumió unas 35 embarcaciones en un puerto pesquero en Manta, un hecho aún no esclarecido por las autoridades.

"La Fiscalía General del Estado rechaza y condena enérgicamente el ataque criminal perpetrado el día de hoy contra la abogada (...), quien lamentablemente perdió la vida", dijo el ente estatal la tarde del domingo.

El autor de los disparos fue perseguido por la policía y "se encuentra herido" por disparos que le propinaron los agentes, que no lograron capturarlo, aseguró Ortega. Las autoridades continúan su búsqueda.

Gloria Bravo. Foto: El Comercio / GDA

Con este crimen, son tres los funcionarios de la fiscalía asesinados en la misma ciudad, uno de los principales bastiones de la banda criminal Los Choneros.

Su líder, alias Fito, fue extraditado el año pasado a Estados Unidos, donde enfrenta un juicio por tráfico de drogas y de armas.

Manta, un importante puerto pesquero, es una de las ciudades más golpeadas por el narco en Ecuador, donde transita un 70% de la cocaína de sus vecinos Colombia y Perú, principales productores mundiales de esa droga.

El comunicado de la fiscal de Corte: hecho de "trágico" y de "extrema violencia"

En tanto, la Fiscalía emitió este lunes un comunicado en el que condenó "enérgicamente" el atentado contra Bravo. En esa línea, se calificó el hecho de "trágico" y de "extrema violencia".

"Transmitimos nuestras sentidas condolencias a sus familiares, compañeros y amigos, ratificando el más firme compromiso junto con los demás Ministerios Públicos de la región, en el combate a todo tipo de delincuencia, que atenta directamente contra la paz, la justicia, y el Estado de Derecho de nuestras sociedades", dice el comunicado firmado por la fiscal de Corte, Mónica Ferrero.

Con información de AFP y El Comercio/GDA