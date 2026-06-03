Encuentran ocho cadáveres en bolsas en Ecuador y una nota apunta a una sangrienta guerra de bandas

La Policía de Ecuador halló ocho cadáveres dentro de bolsas en las afueras de la población costera de Babahoyo, una zona estratégica para el tráfico de drogas. El hecho, confirmado el miércoles por las autoridades, se enmarca en una inédita crisis de seguridad impulsada por bandas armadas.

La Fiscalía General del Estado investiga si las víctimas corresponden a ocho personas desaparecidas el pasado domingo, entre las que se registran dos menores de edad.

Violencia e interna criminal en la costa de Ecuador

El ministro del Interior, John Reimberg, manifestó que junto a los cuerpos ensacados fue encontrada una nota que describe el suceso como un "atentado" del grupo delictivo Los Lobos contra la banda de Los Choneros, dos de las principales agrupaciones que se disputan las rentas del crimen y el control territorial.

"Se verifica que son ocho cadáveres", precisó el jefe policial de la zona costera, coronel Galo Muñoz, sobre el procedimiento. Muñoz detalló que los restos humanos se encontraban totalmente embalados al momento de su localización, por lo cual debieron ser trasladados de urgencia de forma directa hacia un centro forense especializado para iniciar los peritajes de identificación.

La imposibilidad de reconocer de forma inmediata la identidad de los fallecidos complejiza las labores de la justicia ecuatoriana. El fiscal de la localidad de Milagro, Modesto Freire, prestó testimonio sobre el estado en el que se localizaban los restos en el lugar. Freire confirmó públicamente ante la prensa que "no se puede observar el rostro" de las personas fallecidas.

La principal hipótesis de los investigadores vincula de forma directa este evento criminal con una denuncia radicada a comienzos de la semana. El domingo pasado se reportó la desaparición de ocho personas oriundas de Daule, una tradicional región dedicada al cultivo arrocero. Las víctimas perdieron total contacto con sus allegados mientras viajaban con destino a Milagro para realizar un trámite personal. Sus familiares manifestaron con profundo dolor que se trataba de trabajadores dedicados a las tareas del campo en la zona rural.

Un francotirador de la Policía Nacional de Ecuador Foto: AFP

Rutas de la cocaína y la política de seguridad estatal

Por las rutas logísticas de Ecuador transita un 70% de la cocaína proveniente de Colombia y Perú. La feroz disputa por controlar estas vías de salida internacional elevó la tasa de homicidios a un récord histórico de 51 casos por cada 100.000 habitantes durante el año pasado, exponiendo una vulnerabilidad estructural.

Pese a que la administración de Daniel Noboa mantiene una política de mano de hierro enfocada en el combate al narcotráfico con el respaldo explícito de EE.UU., los índices delictivos continúan estables. Los antecedentes inmediatos preocupan a la opinión pública, recordando el hallazgo en enero de seis jóvenes incinerados en la provincia costera de Santa Elena. Durante el primer trimestre del año corriente, la violencia se cobró la vida de cerca de 1.600 personas en territorio ecuatoriano.

Con información de AFP