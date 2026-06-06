Intento de golpe en Bolivia financiado por el "narcotráfico”: la denuncia de EE.UU y el Escudo de las Américas

Estados Unidos y sus socios del Escudo de las Américas denunciaron ayer viernes los “esfuerzos para derrocar” al gobierno boliviano, financiados a su juicio con “dinero sucio del narcotráfico”.

Bolivia vive desde hace más de un mes protestas de sindicatos y sectores de la oposición de izquierda, que reclaman por la escasez de alimentos, medicinas y combustibles en medio de la peor crisis económica del país en cuatro décadas.

“Respaldamos al gobierno democrático de (Rodrigo) Paz en su lucha contra los intentos de hacer retroceder a Bolivia”, explicó el comunicado conjunto firmado por 13 países que crearon en marzo una alianza de seguridad en la región.

“Quienes están financiando estas protestas con dinero sucio procedente del narcotráfico y el crimen transnacional deben rendir cuentas”, añadieron.

Una niña corre frente a miembros de la Policía Militar de Bolivia que custodian la entrada del Palacio de Gobierno. Foto: AFP

“La ley de la turba no puede reemplazar la decisión que la mayoría de los bolivianos tomó en las urnas de pasar página”, advierten. “Quienes tengan reclamos legítimos deben aprovechar la disposición del gobierno al diálogo”, precisa el texto.

Creado en marzo a iniciativa del presidente Donald Trump mediante una cumbre de presidentes en Florida, el Escudo de las Américas nació como una alianza de gobiernos dispuestos a seguir la política de mano dura de Estados Unidos contra el crimen organizado y el narcotráfico.

Estados Unidos ha declarado su voluntad de recuperar el derecho a intervenir en América Latina y el Caribe si considera que sus intereses nacionales son afectados, y ello incluye cualquier intento de desestabilización en otro país aliado. El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, dijo que Washington estaba “vigilando” de cerca la crisis en Bolivia, y el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que iba a “aumentar” el “apoyo logístico” al gobierno de Paz.

Este es el segundo comunicado conjunto en dos semanas de los miembros de la alianza. Además de Estados Unidos y Bolivia, lo rubrican Argentina, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago. EFE