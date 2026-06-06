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El País Mundo

Intento de golpe en Bolivia financiado por el "narcotráfico”: la denuncia de EE.UU y el Escudo de las Américas

En un comunicado firmado por Estados Unidos y 12 socios se respalda al gobierno democrático de Paz. Días atrás, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, dijo que Washington estaba “vigilando” de cerca la crisis en Bolivia.

El País
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06/06/2026, 03:10
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Un manifestante sostiene un cartel que dice (Respondiendo a Rodrigo) durante una protesta contra el presidente Rodrigo Paz en La Paz.
Un manifestante sostiene un cartel que pide la renuncia del presidente Rodrigo Paz, en La Paz.
Foto: AFP

Estados Unidos y sus socios del Escudo de las Américas denunciaron ayer viernes los “esfuerzos para derrocar” al gobierno boliviano, financiados a su juicio con “dinero sucio del narcotráfico”.

Bolivia vive desde hace más de un mes protestas de sindicatos y sectores de la oposición de izquierda, que reclaman por la escasez de alimentos, medicinas y combustibles en medio de la peor crisis económica del país en cuatro décadas.

“Respaldamos al gobierno democrático de (Rodrigo) Paz en su lucha contra los intentos de hacer retroceder a Bolivia”, explicó el comunicado conjunto firmado por 13 países que crearon en marzo una alianza de seguridad en la región.

“Quienes están financiando estas protestas con dinero sucio procedente del narcotráfico y el crimen transnacional deben rendir cuentas”, añadieron.

Con el diálogo cortado y sin que se vislumbre una salida a la crisis, se cumple un mes de protestas en Bolivia

Una niña corre frente a miembros de la Policía Militar de Bolivia que custodian la entrada del Palacio de Gobierno en La Paz.
Una niña corre frente a miembros de la Policía Militar de Bolivia que custodian la entrada del Palacio de Gobierno.
Foto: AFP

“La ley de la turba no puede reemplazar la decisión que la mayoría de los bolivianos tomó en las urnas de pasar página”, advierten. “Quienes tengan reclamos legítimos deben aprovechar la disposición del gobierno al diálogo”, precisa el texto.

Creado en marzo a iniciativa del presidente Donald Trump mediante una cumbre de presidentes en Florida, el Escudo de las Américas nació como una alianza de gobiernos dispuestos a seguir la política de mano dura de Estados Unidos contra el crimen organizado y el narcotráfico.

Estados Unidos ha declarado su voluntad de recuperar el derecho a intervenir en América Latina y el Caribe si considera que sus intereses nacionales son afectados, y ello incluye cualquier intento de desestabilización en otro país aliado. El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, dijo que Washington estaba “vigilando” de cerca la crisis en Bolivia, y el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que iba a “aumentar” el “apoyo logístico” al gobierno de Paz.

Este es el segundo comunicado conjunto en dos semanas de los miembros de la alianza. Además de Estados Unidos y Bolivia, lo rubrican Argentina, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago. EFE

Sindicatos bolivianos rechazan propuesta de diálogo del presidente Paz y aumentan bloqueos de carreteras

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