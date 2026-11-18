Efectivos policiales de Seguridad Rural en Paysandú realizaban un control vehicular rutinario sobre la ruta 3 que terminó este miércoles con una incautación millonaria.

Según informó la Jefatura de Policía de Paysandú, el hallazgo ocurrió cuando el personal encargado del operativo detuvo un vehículo a la altura del kilómetro 390 de la ruta nacional para pedir identificación a los ocupantes y realizar una inspección.

En ese procedimiento, detectaron una sustancia que motivó la intervención de la Brigada Departamental Antidrogas de Paysandú para apoyar con “medios técnicos especializados”.

Luego de que el equipo especializado realizara las distintas pericias correspondientes, la sustancia dio positivo para MDA (metilendioxianfetamina). Se trata de una droga sintética con efectos estimulantes para quien la consuma, más intensos que el MDMA (conocido como éxtasis).

Auto que escondía 6 kilos de droga MDA en Paysandú. Foto: Ministerio del Interior

Tras la constatación de la sustancia, el personal realizó un pesaje que dio como resultado 6,101 kilos equivalente a unas 76.262 dosis de pastillas, la forma más usual de comercializar MDA en el mercado ilegal.

Según las estimaciones basadas en los precios del narcotráfico, la valuación de esa cantidad de dosis superaría US$ 1 millón. Ambos ocupantes del vehículo están detenidos por disposición de Fiscalía, mientras se continúan las actuaciones.