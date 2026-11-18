Un hombre murió durante la madrugada de este miércoles tras sufrir una descarga eléctrica en el barrio Manga de Montevideo.

Según informó Telemundo (Teledoce) y confirmó El País con fuentes policiales, el hecho ocurrió en las inmediaciones de la calle Mangangá, entre Dionisio Fernández y Monterroso.

Allí, tras recibir un aviso del 911 sobre las 02:50 horas, efectivos concurrieron al lugar donde encontraron a un hombre sobre una cuneta y con quemaduras visibles en una mano y otras lesiones cuyo origen no pudo ser determinado.

Patrullero. Foto: Ignacio Sánchez/El País

Desconocen identidad del fallecido

Posteriormente, trasladaron al hombre -que tiene entre 20 y 30 años- a la Policlínica Malinas, donde se constató su fallecimiento a las 03:30 por electrocución.

La víctima no pudo ser identificada, ya que no portaba ningún tipo de documentación encima. Por otro lado Policía Científica trabajó en el lugar.