Investigan muerte de un hombre tras recibir una descarga eléctrica en la vía pública en el barrio Manga
El episodio ocurrió en la madrugada de este miércoles en las inmediaciones de la calle Mangangá. La víctima, que aún no fue identificada, fue hallada en una cuneta por efectivos policiales.
Un hombre murió durante la madrugada de este miércoles tras sufrir una descarga eléctrica en el barrio Manga de Montevideo.
Según informó Telemundo (Teledoce) y confirmó El País con fuentes policiales, el hecho ocurrió en las inmediaciones de la calle Mangangá, entre Dionisio Fernández y Monterroso.
Allí, tras recibir un aviso del 911 sobre las 02:50 horas, efectivos concurrieron al lugar donde encontraron a un hombre sobre una cuneta y con quemaduras visibles en una mano y otras lesiones cuyo origen no pudo ser determinado.
Desconocen identidad del fallecido
Posteriormente, trasladaron al hombre -que tiene entre 20 y 30 años- a la Policlínica Malinas, donde se constató su fallecimiento a las 03:30 por electrocución.
La víctima no pudo ser identificada, ya que no portaba ningún tipo de documentación encima. Por otro lado Policía Científica trabajó en el lugar.
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