Un adolescente y otros dos hombres mayores de edad fueron víctimas de un ataque a balazos que tuvo lugar este jueves en Géminis y Pasaje B, en el barrio Chacarita de los Padres de Montevideo.

Según informó Subrayado (Canal 10), y confirmó El País con fuentes policiales, efectivos concurrieron durante la tarde a la mencionada intersección tras un aviso del servicio de emergencias 911 que daba cuenta de personas heridas de arma de fuego.

Una vez en el lugar, los policías constataron que las personas atacadas ya habían sido trasladadas a un centro asistencial por particulares.

En ese sentido, desde la Policlínica de Malinas informaron sobre el ingreso de tres personas que se encontraban heridas de arma de fuego: el adolescente de 13 años, junto a dos hombres de 38 y 23 años respectivamente.

Patrullero policial. Foto: Archivo El País.

Estado del adolescente de 13 años y pase al Pereira Rossell

Al menor de edad se le diagnosticó una herida de arma en el fuego en el tórax y se encuentra estable. Será trasladado al Hospital Pereira Rossell para continuar su atención médica. En relación a las dos víctimas restantes, por el momento se desconocen sus diagnósticos.

En la escena del crimen se hallaron 20 vainas y "manchas pardo rojizas", informó la Policía.