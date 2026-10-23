Imputaron a abogado que acusó a jueza de estar "comprada": investigan difamación y calumnias

La Justicia formalizó este viernes una investigación por "calumnias, simulación de delito y difamación" sobre un abogado. La denuncia fue presentada por la jueza Elena Iriarte el año pasado, luego de que el defensor presentara un escrito en el que decía que la magistrada estaba "comprada".

Según explicó Iriarte en una rueda de prensa, en el marco de su actuación en un Juzgado Letrado de Familia Especializado, hace dos años se presentó una denuncia donde se dispusieron ciertas medidas. Allí, relató, la denunciante del caso, pidió "en reiteradas oportunidades" la colocación de dispositivo electrónico, algo que de acuerdo a Iriarte "no dio mérito para eso", elemento que un tribunal luego confirmó.

"Frente a eso, posteriormente al abogado me denuncia a mi ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y la Fiscalía, y tuve que abstenerme en el expediente porque me atribuía hechos de apariencia delictiva", indicó Iriarte.

Añadió que la denuncia fue tratada por la Fiscalía de Delitos Económicos de 2do Turno y que fue archivada el año pasado. Por otro lado, acotó que la SCJ suspendió en el ejercicio de su profesión al abogado y que este viernes fue formalizado por el juzgado penal tras la investigación de Fiscalía.

"[Él] me atribuyó hechos delictivos que se hicieron públicos porque quedaron en un expediente, y fue probado que no tuve nada que ver en esa situación", puntualizó Iriarte.

Fiscalía. Foto: Archivo El País

El respaldo de la Asociación de Magistrados Fiscales

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Magistrados Fiscales, Claudia González, dijo en la misma rueda de prensa que acompañó a Iriarte ya que se trata de un tema "institucional".

"Cualquier persona puede denunciar cualquier delito, pero en el caso de una persona que denuncia un delito sin pruebas, se pone en credibilidad el sistema de Justicia", subrayó.

González acotó que el sistema de Justicia uruguayo "es de las mejores cosas" de la región. "Somos un sistema de Justicia que vale la pena defender, y creo que eso va en beneficio de todo los ciudadanos", manifestó.

Claudia González, presidenta de la Asociación de Magistrados Fiscales. Foto: Estefanía Leal/El País.

Con respecto a la situación de Iriarte, consideró que es "absolutamente injusta" y que la magistrada fue "vulnerada en su actuación como jueza".

Iriarte volvió a intervenir y dijo que el abogado ahora formalizado "tiene varias denuncias" en distintas Fiscalías y que hay otros jueces que vivieron hechos similares en el marco de su actuación como defensor.