Liceo 43 de Rincón del Cerro debió suspender las clases luego de que un padre amenazara con "regalar tiros"

El liceo 43 de Rincón del Cerro debió suspender sus clases luego de que el padre de una estudiante del centro educativo acudiera al lugar y amenazara con "regalar tiros". El hecho tuvo lugar el pasado miércoles y se prevé que las clases se retomen este lunes con normalidad.

Según informó Radio Monte Carlo y confirmó El País con la presidenta de la Asociación de Docentes de la Educación Secundaria (ADES) de Montevideo, Verónica Méndez, el conflicto se generó tras una pelea entre cuatro estudiantes.

En determinado momento las autoridades del liceo hablaban con las estudiantes tras la pelea. Fue allí cuando el padre de una de las menores, que ya se había retirado del centro educativo, entró al liceo.

"Se enfrentó primero con el portero, a quien empuja, y luego va hacia el adscripto, los trató violentamente", detalló Méndez. La dirigente sindical agregó que posteriormente se pudo disuadir al hombre para que se retirara del centro educativo.

Asamblea de la Asociacion de Docentes de Educacion Secundaria, ADES. Foto: Archivo El Pais

"Cuando se va, los amenaza con que va a realizar disparos en el liceo, y todo esto fue oído por los estudiantes, que enseguida comenzaron a llamar a sus familias y comentarles qué había pasado, se generó mucho nerviosismo", detalló Mendez.

Reiteró que fue en el momento en el que el padre se retiraba del patio cuando dijo que iba a "regalar tiros". "Se debió contener al adscipto y al portero, que quedaron conmocionados, y también a todas las familias que estaban llamando para saber qué había pasado", puntualizó.

Denuncia policial en curso y el retorno previsto para este lunes

Por otro lado, un inspector realizó una denuncia policial contra el padre por lo sucedido, añadió Mendez, que adelantó que este sábado en el liceo habrá una entrega de boletines donde se aprovechará para hablar sobre lo sucedido. "Hay mucha conmoción, porque además es un liceo en el que la comunidad está muy unida. Hay que trabajar con los estudiantes", subrayó la dirigente de ADES.

En tanto, fuentes de Secundaria explicaron a El País que este viernes hubo una reunión de padres y alumnos, así como una Sala Docente, donde se habló del tema. Por otro lado, se prevé que el próximo lunes se retomen las clases con normalidad.

Desde Secundaria subrayaron que frente a una situación de este estilo, "se activan protocolos" y se mantienen reuniones en el ámbito de la comunidad educativa.