Liceo de Florida suspende ingreso de celulares tras "incidentes por manejo inapropiado de redes sociales"

El liceo N°2 de Florida tomó la decisión de suspender el ingreso de los celulares al centro educativo a partir del lunes 14 de setiembre, según informó la propia institución en su página de la red social Facebook. De acuerdo al liceo, la medida llegó luego de "reiterados problemas ocasionados por el inapropiado manejo de las redes sociales".

"Aquellos estudiantes que ingresen al centro educativo provistos de celulares, deberán dejarlos en una caja con candado que permanecerá en los salones que correspondan a cada grupo y no podrán ser utilizados ni en recreos ni en horas libres", explicó la institución en un comunicado.

Comunicado del Liceo N°2 de Florida. Foto: Liceo N°2 de Florida en Facebook.

Los celulares serán entregados a los estudiantes a la salida de cada turno. Por otra parte, desde el liceo recordaron que los teléfonos del liceo están a disposición de los adolescentes para ponerse en contacto con las familias en caso de ser necesario.

Fuentes de Secundaria explicaron a El País que este tipo de medidas son parte de la autonomía de los centros educativos. En la actualidad existe un grupo de trabajo en ANEP sobre este tema, que elaborará lineamientos para todo el sistema educativo.

Cuando comenzaron las clases, en marzo, el liceo N°2 de Colonia tomó una decisión similar y prohibió el uso de celulares durante las clases en el centro. En ese entonces, la institución educativa pidió que los estudiantes ingresaran a clase con las computadoras del Plan Ceibal otorgadas por Secundaria.

Pruebas PISA 2025: Uruguay mejoró en Ciencias, se mantuvo en Matemáticas y empeoró en Lectura

El pasado martes se difundieron a nivel global los resultados de las pruebas PISA 2025, de las que Uruguay participa desde 2003, y que miden cuánto logran aplicar los estudiantes de 15 años lo aprendido en Matemáticas, Ciencias y Lectura.

Presentación de los resultados de pruebas PISA del año 2025. Foto: Darwin Borrelli / El País.

“En el corto plazo (2022-2025), Uruguay presenta, a grandes rasgos, un escenario de relativa estabilidad en los logros de esta nueva cohorte de 15 años, con variaciones según el área evaluada”, remarcó el reporte ejecutivo de PISA.

Uruguay mejoró en Ciencias, se mantuvo en Matemáticas y tuvo un descenso en Lectura, respecto a la pasada edición (PISA 2022).

Los resultados de Aprendizaje en el mundo digital se conocerán a principios de 2027.