Inspección de Secundaria investiga de urgencia la denuncia de una estudiante a un docente por acoso sexual

La Inspección de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) investiga la denuncia de una estudiante del Liceo IBO de Montevideo a un docente por acoso sexual, informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes de Educación Secundaria.

Tras la denuncia y mientras se desarrolla la investigación de urgencia, que según fue informado puede demorar entre dos o tres días, el funcionario no concurre al centro.

En caso de constatarse los hechos denunciados, existe la posibilidad de un sumario “con (medidas) cautelares o no”, explicaron de Secundaria.

Agregaron que por el momento se transita la “primera etapa” del proceso, y que del resultado de la investigación depende si existirán o no sanciones.

Sede de la Administracion Nacional de Educacion Publica. Foto: Estefanía Leal

La presidenta de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES), Verónica Méndez, dijo a Subrayado que la Inspección “toma la decisión de separar del cargo a esta persona y que vaya a trabajar a la oficina de Inspección”, pero que “la versión no oficial es que estando unos días separado del cargo volvería al Liceo”. Esta versión no pudo ser verificada por El País.

La asociación decidió este jueves que, en caso de que el docente vuelva a las aulas del liceo IBO, se declararán en paro de actividades y exigirán medidas a la Inspección.