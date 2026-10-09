Instituciones médicas y seguros privados anticipan crecimiento del negocio, aunque advierten por márgenes

Las instituciones médicas y seguros de salud del ámbito privado proyectan el crecimiento de su negocio durante los próximos 12 meses, aunque matizan que la rentabilidad de la actividad enfrenta desafíos como los altos costos.

La conclusión deriva del Monitor de Sectores Productivos, elaborado por Opción Consultores en base a cinco encuestas a directores y gerentes de grandes y medianas empresas del rubro.

Al valorar el desempeño a futuro de su sector, un 40% de los encuestados aseguró que se registrará un crecimiento de entre 4% y 6%, mientras que otro 40% estima que la expansión será de 0% a 4% y el restante 20% prevé que se la actividad se mantendrá.

A pesar de las perspectivas favorables, la mayoría de los empresarios no anticipa un crecimiento en la contratación de personal ni tampoco en el nivel de inversión.

El 60% espera que la demanda de mano de obra continúe sin cambios, mientras que un 20% considera que aumentará y otro 20% que disminuirá.

La misma proyección realizaron sobre la inversión. El 20% de los encuestados cree que se incrementará -mismo porcentaje que afirmó que se reducirá-, mientras que el 60% considera que este indicador continuará estable.

Al ser consultados sobre las condiciones de rentabilidad del negocio, el 60% las calificó como neutras, un 20% las considera positivas y otro 20% las evalúa como negativas. Los empresarios señalaron diversos desafíos vinculados a la mejora de los márgenes de las mutualistas y seguros de salud, enfatizando el impacto de los costos y la necesidad de reducirlos para «compensar la baja de ingresos». También mencionaron que «el gobierno no incremente las regulaciones», la capacitación, la captación de mano de obra calificada, la eficiencia, el empleo y las asociaciones estratégicas.

Tendencias

Paciente en consulta con médico. Foto: Canva

Por otra parte, los consultados observan una serie de hábitos y expectativas en los consumidores que están definiendo la demanda. En ese sentido, se refirieron a la agilidad en las agendas, la asistencia a distancia, la accesibilidad a los servicios, la calidad en la atención y el foco en las experiencias del paciente, entre otros factores.

Para acompasarse a esas tendencias, las empresas deben «anticiparse a las necesidades de los clientes», potenciar su cobertura y crecer, afirmaron los consultados al comentar los desafíos y oportunidades a nivel de marketing, ventas y relacionamiento con clientes. Además, plantearon que se debe «determinar el canal más efectivo para llegar a usuarios potenciales», «fortalecer la comunicación con los usuarios actuales», generar nuevos productos y planes comerciales atractivos, así como mejorar el marketing.

También en una mirada de largo plazo, los directores y gerentes señalaron a la planificación estratégica (27%) como el área de gestión más sensible para el desarrollo futuro de las empresas. Le siguieron la gestión de tecnología y la de recursos humanos (ambas opciones recogieron un 20%).

Precisamente, a nivel del personal, las empresas ven oportunidades para mejorar la captación, capacitación y fidelización del talento. A ello sumaron mantener motivados a los colaboradores, lo que tiene un «doble efecto: el directo que recibe el colaborador y el indirecto que se traslada al usuario».