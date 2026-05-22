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El País El Empresario

El sector clave de la economía uruguaya que proyecta crecimiento, pero advierte por el dólar

Los empresarios del rubro agropecuario ganadero prevé una expansión de la actividad para los próximos 12 meses, según el Monitor de Sectores Productivos de Opción Consultores

El País
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22/05/2026, 03:15
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Ganado vacuno en el campo.
Ganado vacuno en el campo.
Foto: archivo El País.

Un período de crecimiento del negocio es lo que avizoran los empresarios del ámbito agropecuario ganadero. El Monitor de Sectores Productivos, elaborado por Opción Consultores a partir de cuatro encuestas a directores y gerentes del rubro, mostró que el 100% de los empresarios proyecta una expansión de la actividad durante los próximos 12 meses.

Esa percepción contrasta con la visión de los consultados acerca de la situación económica del país para ese período, ya que el 50% dice que se mantendrá estable y el otro 50% prevé que será negativa.

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Los empresarios son cautelosos respecto de la inversión. La mayoría (75%) afirma que no tendrá cambios, mientras que el restante 25% anticipa un caída.

De forma similar, el 100% de los directores y gerentes afirmó que las contrataciones se mantendrán estables.

Por otra parte, la rentabilidad actual del negocio fue evaluada favorablemente por el 50% de los encuestados, mientras que un 25% la considera neutra y otro 25% la califica como negativa. En este contexto, aparecen varios desafíos para elevar los márgenes de las empresas, como reducir los costos, mejorar el tipo de cambio para impulsar la competitividad, potenciar la productividad, reducir gastos superfluos, navegar la coyuntura geopolítica mundial y lidiar con el clima.

Sequia
Sequía en campo uruguayo.
Estefania Leal/Archivo El Pais

El sector, impactado por los precios internacionales, tiene en el dólar un factor que también incide en los hábitos de consumo. La búsqueda de calidad, garantía sanitaria, productos novedosos y sustentables marcan también las decisiones de compra, destaca el Monitor.

Finalmente, los empresarios mencionaron la planificación financiera, la gestión comercial y ventas, la gestión de calidad y operaciones, la gestión de la innovación y la planificación estratégica (todas con 17%) como las áreas fundamentales para desarrollar el negocio.

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