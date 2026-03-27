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Empresas financieras y cooperativas de ahorro crédito pronostican el crecimiento del sector

Aunque los empresarios del rubro financiero no bancario son optimistas sobre el nivel de actividad, alertaron sobre la tendencia en materia de empleo e inversión, según el monitor de Opción Consultores

El País
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27/03/2026, 03:35
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Préstamos. La "retracción del consumo" es la principal razón para prever una retracción en el rubro, estimaron las empresas.
Préstamos.
Foto: Archivo El Pais

Las empresas del mundo financiero no bancario -como cooperativas de ahorro y crédito, financieras de consumo y emisoras de tarjetas de crédito- visualizan un escenario de crecimiento, aunque no exento de desafíos en inversión y empleo. La conclusión surge del Monitor de Sectores Productivos, elaborado por Opción Consultores, a partir de una encuesta a seis directores y gerentes del rubro.

Según el informe, el 50% de los empresarios espera que el negocio crezca en los próximos 12 meses. En cambio, un 34% prevé una caída de la actividad y un 17% cree que se mantendrá estable.

A pesar de ese optimismo mayoritario, el 67% proyecta una retracción de la demanda de mano de obra, y el 33% restante considera que no habrá cambios. En materia de inversión, la mitad estima que seguirá estable, un 33% señala que aumentará y un 17% anticipa que disminuirá.

Al evaluar las condiciones de rentabilidad del negocio, el 67% de los consultados las calificó como neutras, mientras que las opiniones negativas y positivas totalizaron un 17% cada una.

Según los empresarios, los márgenes del sector podrían mejorar mediante la reducción de los costos fijos, el sostenimiento de las ventas -incluso frente a una «alta competencia de empresas con poca estructura»-, la disminución de la morosidad, la inversión en tecnología y la diferenciación, entre otros aspectos.

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Pago con tarjeta.
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Avanzar en esa dirección resulta clave frente a un cliente que actualmente busca mejores precios, propuestas de valor, endeudamiento moderado, mayor digitalización y facilidad de retiro, destaca el Monitor de Opción.

Ante estas tendencias y el desafío de identificar mejor las necesidades de los clientes para ofrecerles productos relevantes y más personalizados, las empresas apuestan a la innovación. De hecho, la gestión de esa área es señalada por los gerentes y directores como el principal motor para el desarrollo futuro del sector.

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