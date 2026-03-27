Empresas financieras y cooperativas de ahorro crédito pronostican el crecimiento del sector

Las empresas del mundo financiero no bancario -como cooperativas de ahorro y crédito, financieras de consumo y emisoras de tarjetas de crédito- visualizan un escenario de crecimiento, aunque no exento de desafíos en inversión y empleo. La conclusión surge del Monitor de Sectores Productivos, elaborado por Opción Consultores, a partir de una encuesta a seis directores y gerentes del rubro.

Según el informe, el 50% de los empresarios espera que el negocio crezca en los próximos 12 meses. En cambio, un 34% prevé una caída de la actividad y un 17% cree que se mantendrá estable.

A pesar de ese optimismo mayoritario, el 67% proyecta una retracción de la demanda de mano de obra, y el 33% restante considera que no habrá cambios. En materia de inversión, la mitad estima que seguirá estable, un 33% señala que aumentará y un 17% anticipa que disminuirá.

Al evaluar las condiciones de rentabilidad del negocio, el 67% de los consultados las calificó como neutras, mientras que las opiniones negativas y positivas totalizaron un 17% cada una.

Según los empresarios, los márgenes del sector podrían mejorar mediante la reducción de los costos fijos, el sostenimiento de las ventas -incluso frente a una «alta competencia de empresas con poca estructura»-, la disminución de la morosidad, la inversión en tecnología y la diferenciación, entre otros aspectos.

Pago con tarjeta. unknown

Avanzar en esa dirección resulta clave frente a un cliente que actualmente busca mejores precios, propuestas de valor, endeudamiento moderado, mayor digitalización y facilidad de retiro, destaca el Monitor de Opción.

Ante estas tendencias y el desafío de identificar mejor las necesidades de los clientes para ofrecerles productos relevantes y más personalizados, las empresas apuestan a la innovación. De hecho, la gestión de esa área es señalada por los gerentes y directores como el principal motor para el desarrollo futuro del sector.