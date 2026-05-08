"Efecto Temu", competencia con supermercados, dólar y más: los desafíos que enfrentan las barracas y ferreterías

La «competencia desleal» y «en desigualdad de condiciones con plataformas que operan en el exterior» afectan la rentabilidad de las barracas y ferreterías locales. Así lo señala el Monitor de Sectores Productivos, elaborado en base a cinco encuestas a directores y gerentes del rubro.

En un contexto donde el 80% de los consultados evalúa la rentabilidad del negocio como neutra -y el 20% la considera muy negativa-, los empresarios identifican varios desafíos para mejorar sus márgenes. Además de la competencia de jugadores como Temu, Amazon, couriers y supermercados locales, mencionan factores como el valor del dólar, el incremento de los costos operativos y las cargas estatales, así como los problemas de competitividad y productividad, entre otros.

Por otra parte, las expectativas sobre el desempeño del negocio para los próximos 12 meses son variadas. Mientras el 40% de los encuestados espera un crecimiento del sector, otro 40% prevé una disminución y el 20% restante proyecta que la actividad se mantendrá estable.

Ferretería. Foto: Leonardo Maine/Archivo El Pais

En línea con esa cautela, las perspectivas de empleo son moderadas. En ese sentido, el 60% de los consultados dijo que las contrataciones se mantendrán y el 40% restante estima que se reducirán.

Algo similar ocurre con la inversión. En este caso, el 80% no espera cambios y un 20% anticipa una caída.

En este marco, los empresarios identifican a la planificación financiera como el área más sensible para el desarrollo futuro del negocio.

Para impulsar las ventas, los consultados ven la necesidad de trabajar en la fidelización de los clientes. En ese proceso, destacan la importancia de acompañar tendencias de consumo como la búsqueda de precio, garantías, calidad, mayor oferta de productos y una mejor experiencia de compra online.