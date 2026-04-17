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El País El Empresario

Alerta en el campo: la mayoría de los empresarios de agroinsumos prevé un escenario adverso a corto plazo

El 55% de los líderes del rubro augura una caída de la actividad y la inversión, según revela el Monitor de Sectores Productivos de Opción Consultores

El País
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17/04/2026, 03:25
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Un contexto económico adverso a mediano plazo conllevaría un impacto negativo en el negocio de las empresas de agroinsumos. La conclusión se desprende del último Monitor de Sectores Productivos, a cargo de Opción Consultores, para el que fueron encuestados nueve directores y gerentes del rubro.

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Al proyectar el desempeño de su sector para los próximos 12 meses, el 55% de los empresarios afirmó que habrá una retracción de la actividad, seguido por un 33% que augura un crecimiento y otro 11% que estima que no habrá cambios. Esta mirada se asemeja al pronóstico que trazaron los consultados sobre la situación de la economía: el 55% cree que será mala, mientras que un 33% considera que será neutra y apenas un 11% afirmó que se expandirá.

Ese pesimismo, general y sectorial, se refleja en las perspectivas de inversión. Según el 56% de los consultados este indicador disminuirá; en cambio, un 33% proyecta crecimiento y un 11%, estabilidad.

En materia de mano de obra, la mayoría (67%) anticipa el mantenimiento de la demanda, frente a un 22% que espera una caída y un 11% que avizora crecimiento.

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Trabajador rural.
JOHN MOORE - AFP - GETTY IMAGES /AFP

También primó la visión neutra al evaluar las condiciones de rentabilidad (56%), en contraste con un 33% que las califica como positivas y un 11% que las considera negativas. En este punto aparecen desafíos como abastecer la demanda local en tiempo y forma, aumentar la productividad, bajar costos, enfrentar el atraso cambiario, el precio de los commodities, mejorar la competitividad, acompasarse a los contextos internacionales, eficientizar el gasto e incorporar tecnología.

Por otra parte, los empresarios señalaron la predominancia de tendencias en su sector, como la demanda de buenos productos, la competencia de precios, e-commerce, mayor calidad, tecnología, consumo estancado e incertidumbre por la guerra, entre otros.

Finalmente, identificaron la planificación financiera, el gestión comercial, recursos humanos y tecnología como las áreas más relevantes para el desarrollo futuro del sector.

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