Optimismo entre empresarios de Supermercados, pero auguran que empleo no crecerá

Un 75% de los supermercados en Uruguay auguran un año de crecimiento. El dato se desprende del último Monitor de Sectores Productivos, de Opción Consultores, que reveló que un 50% de los consultados, espera un incremento de su actividad mayor a 6%, un 25% entre 4% y 6% y el resto que se mantenga igual.

Esta evaluación, hecha a cuatro empresarios consultados, coincide con la visión que poseen de la rentabilidad. Un 75% indicó que «las condiciones actuales de rentabilidad» serán «positivas» mientras que el resto las evaluó como «neutras».

Sin embargo, pese a esta visión optimista de sus negocios, los consultados aclararon que esa realidad no se reflejará de la misma forma en inversión y empleo.

Gente de compras en la sección de frutas y verduras en supermercado de Montevideo. Foto: Estefanía Leal

En cuanto al primer ítem, solo un 25% mencionó que se incrementará, el resto señaló que prevé que se mantenga con los mismos guarismos que el año anterior. En tanto, en materia de mano de obra, la visión fue un poco más pesimista. La mitad expresó que se mantendrá, mientras que los restantes esperan una reducción en los próximos doce meses. En paralelo, identificaron a la gestión de Recursos Humanos como el área «más sensible para el desarrollo de la empresa». Sobre este tema, el estudio reveló que los empresarios no creen que las políticas laborales del sector sean positivas. La mayoría (75%) puntualizó que son «negativas» o «muy negativas», y el resto las catalogó como «neutras».

En tanto, los principales desafíos que enfrentan para mejorar la productividad pasan por el «costo laboral», «diferenciar la propuesta comercial más allá del precio», «eficiencia», «gestión del talento», «gestionar márgenes en un escenario de fuerte competencia de precios», «impuestos» y la «transformación digital».

Asimismo, identificaron que los hábitos y consumo del sector tienden a los «Básicos», la «Comodidad», «Compras en mayoristas», «Compras web», «Precio», «Productos nacionales» y elementos «Saludable».