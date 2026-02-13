Empresas de snacks auguran crecimiento, pero advierten por el impacto de los costos en la rentabilidad

Las empresas de snacks —dulces y salados— anticipan un escenario favorable para su negocio durante los próximos 12 meses. Según el Monitor de Sectores Productivos, elaborado por Opción Consultores en base a tres encuestas a directores y gerentes de compañías del rubro, el 67% de los empresarios espera que la actividad crecerá, mientras que el 33% prevé una retracción. Sin embargo, los costos surgen como una amenaza para la categoría.

Ese optimismo contrasta con las opiniones divididas que brindaron los empresarios al ser consultados sobre la situación económica del país durante el próximo año. En concreto, un 33% la calificó como buena, otro 33% la valoró como mala y el mismo porcentaje la consideró neutra.

A la hora de analizar la demanda de mano de obra, el 67% de los empresarios dijo que espera que se mantenga y el 33% restante cree que se reducirá. La misma valoración realizaron respecto a la inversión: el 67% afirmó que no habrá cambios y el 33% afirmó que disminuirá.

La venta de snacks ofrece condiciones de rentabilidad positivas, según el 67% de los directores y gerentes. En cambio, el 33% las evalúa como negativas.

En ese contexto, los empresarios identifican aspectos a mejorar, especialmente en materia de costos, tanto internos, como de los canales de venta y distribución, así como de materias primas. Además, advierten por el impacto del atraso cambiario y de «las condiciones comerciales impuestas por cadenas de supermercados y grupos de compra».

Ante estos retos, la planificación estratégica es señalada como el área más sensible para el desarrollo de las empresas, según los empresarios.

Por otra parte, la indulgencia, la búsqueda de productos ricos y novedosos, así como de opciones saludables y prácticas marcan tendencia en la categoría, concluye el informe.