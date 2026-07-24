Menos inversión y empleo: el sombrío panorama que proyectan empresas del sector de la construcción
El 75% de los empresarios consultados proyecta una caída de la actividad de más del 6% para los próximos 12 meses, según revela el Monitor de Sectores Productivos, elaborado por Opción Consultores
La industria de la construcción en Uruguay proyecta un escenario adverso para los próximos 12 meses, caracterizado por una menor inversión y una caída en la demanda de personal. La conclusión surge del Monitor de Sectores Productivos, elaborado por Opción Consultores a partir de cuatro encuestas a directores y gerentes de empresas constructoras, estudios de arquitectura y desarrolladoras inmobiliarias.
Según el informe, el 75% de los consultados estima que la actividad se reducirá más de 6% en el período, mientras que el 25% restante espera que se mantenga.
Más allá del análisis sectorial, los empresarios tampoco fueron optimistas respecto a la situación económica del país para el período evaluado. En concreto, el 50% de los encuestados considera que el escenario será neutro y el otro 50% considera que será malo.
En ese contexto, los empresarios prevén de forma unánime una disminución de la demanda de mano de obra. En relación con la inversión, el 75% cree que bajará y el 25% restante afirma que no registrará cambios.
A su vez, las condiciones de rentabilidad del negocio son evaluadas como neutras por el 50% de los encuestados. La otra mitad se divide entre un 25% que las considera positivas y otro 25% que las califica como negativas.
Al señalar los desafíos para mejorar sus resultados financieros, los directores y gerentes mencionaron aspectos como la inversión, la fuerza comercial, el desarrollo de obras públicas de infraestructura, la suba del tipo de cambio, el mantenimiento de las estructuras operativas y de la plantilla de personal, así como la utilización de inteligencia artificial (IA).
Por otra parte, el informe revela que el 50% de los encuestados evalúa las políticas económicas en las que se enmarca el sector como neutras y el otro 50% las considera desfavorables.
A su vez, las políticas laborales son calificadas de manera neutra por el 50% de los consultados, un 25% las visualiza de forma negativa, mientras que el restante 25% las señala como muy negativas.
Foco comercial
Al analizar las tendencias de consumo del sector, los empresarios mencionaron el crecimiento de las viviendas para hogares de menos personas, de las reformas y obras menores, y de los alquileres frente a las compras.
Según la mayoría de los encuestados (25%), el área de gestión comercial y ventas es la más sensible para el desarrollo futuro del negocio.
En ese ámbito también observan desafíos y oportunidades para crecer vinculados con la descentralización, las inversiones en el interior del país, los proyectos de obra pública en infraestructura, una mayor promoción de inversiones privadas y la venta de servicios en el mercado uruguayo y el exterior.
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