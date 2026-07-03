Farmacias uruguayas proyectan crecimiento del negocio; costos y eficiencia impactan en su rentabilidad

El sector farmacias proyecta un período de crecimiento, aunque marca los costos y la eficiencia como factores clave para mejorar sus resultados financieros.

La conclusión surge del Monitor de Sectores Productivos de Opción consultores, que relevó la opinión de tres directores y gerentes de empresas del rubro.

Los empresarios coincidieron de forma unánime en que el negocio se expandirá en los próximos 12 meses. Esa visión contrasta con la que manifestaron sobre la situación económica del país en el mismo período, ya que las opiniones se distribuyeron en partes iguales entre positivas, negativas y neutras.

A pesar de las perspectivas favorables para la actividad, los ejecutivos fueron cautos respecto al empleo y la inversión. El 100% espera que la demanda de personal siga estable, mientras que el 67% prevé que el nivel de inversión no cambie y el 33% estima que se reducirá.

La evaluación de las condiciones de rentabilidad también mostró posiciones divididas: un tercio de los consultados tiene una visión positiva, otro tercio una negativa y el resto una postura neutra. Entre los principales desafíos para mejorar los resultados del sector mencionaron la reducción de costos, el control de los gastos, el aumento de eficiencia y la implementación de la Receta Electrónica Universal.

Una persona elige medicamentos en una farmacia. Foto: Canva

Por otra parte, la gestión comercial y de ventas (25%) fue señalada como el área más relevante para el desarrollo futuro de las empresas.

Esa valoración se vincula con los desafíos que enfrentan las farmacias en materia de marketing y ventas, entre ellos fortalecer la cercanía con los clientes, personalizar ofertas y promociones, garantizar la disponibilidad de mercadería y mejorar la ejecución comercial y el servicio.

Estas prioridades acompañan las principales tendencias de consumo del sector, marcadas por el e-commerce, la búsqueda de precios y promociones, la demanda de soluciones inmediatas y un mayor interés en temas de salud y bienestar.