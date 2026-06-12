La mitad de las agencias de viaje uruguayas proyectan una caída de la actividad para este año

Aunque se trata de un año de Mundial de Fútbol, un evento que suele dinamizar la demanda, las agencias de viaje uruguayas prevén la contracción de su negocio para los próximos 12 meses.

Según el Monitor de Sectores Productivos, elaborado por Opción Consultores en base a encuestas a cuatro directores y gerentes del rubro, el 50% de los empresarios anticipa que la actividad disminuirá. En cambio, un 25% sostiene que el negocio crecerá y el 25% restante dice que se mantendrá estable.

En ese contexto, la mitad de los encuestados estima que la demanda de mano de obra no registrará cambios, mientras que un 25% cree que se incrementará y otro 25% afirma que se reducirá.

Menos optimistas aún fueron los directores y gerentes al pronunciarse sobre el comportamiento de la inversión para el período; el 50% de los encuestados cree que este se mantendrá y el 50% restante cree que disminuirá.

Pasajes de avión. Foto: Freepik.

Por otra parte, la mayoría de los consultados (75%) evalúa como neutras las condiciones de rentabilidad; el otro 25% las considera positivas. Para mejorar los márgenes, consideran necesario atender el tipo de cambio, reforzar la fidelidad de los consumidores, controlar los costos, aumentar la conectividad del país, otorgar «beneficios fiscales a los intermediarios y no solo a los turistas», y enfrentar un escenario de competencia con rentabilidad casi nula.

En paralelo, las agencias deben estar atentas a tendencias del sector como la búsqueda de experiencias, ahorro, autogestión del viaje, mayor digitalización y personalización, como principales aspectos.

Finalmente, los empresarios identifican a la gestión comercial y ventas y a la gestión de la innovación como las áreas más sensibles para el desarrollo futuro del sector.