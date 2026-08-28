Empresas de alimentos de almacen prevén buena rentabilidad en Uruguay, pero alertan por caída en el empleo

Un negocio con buena rentabilidad, aunque con una perspectiva negativa en empleo e inversiones. Está es la visión para los próximos 12 meses de empresas de alimentos de almacén, según revela el último Monitor de Sectores Productivos de Opción Consultores.

El estudio, que relevó la opinión de cinco directores y gerentes del rubro, mostró que un 40% de los encuestados espera que la actividad del sector crezca en los próximos 12 meses, el mismo porcentaje que augura una caída, mientras que el 20% restante prevé que la situación se mantendrá estable.

Sin embargo, cuando se los consultó por las condiciones de rentabilidad, un 60% de los empresarios reconoció que son «positivas o muy positivas», mientras que el 40% restante se dividió en partes iguales (20% cada una) entre las opciones «neutra» y «negativa». Según los consultados, los principales desafíos del sector para mejorar la rentabilidad pasan por aspectos como los costos, la conflictividad laboral, el tipo de cambio, los salarios, las tarifas y la necesidad de incorporar tecnología.

Desde una perspectiva general, los encuestados ubicaron en un mismo nivel de relevancia a la gestión comercial y de ventas, la gestión de recursos humanos, la gestión tecnológica y la planificación estratégica como las áreas más sensibles para el desarrollo futuro de sus empresas.

Esto se suma a las tendencias de consumo en el sector que, según revelaron, apuntan a la reducción del gasto, la búsqueda de productos más económicos y la preocupación por el impacto del contrabando.

En cuanto a las perspectivas de inversión, las respuestas fueron entre conservadoras y pesimistas. Un 40% dijo que se mantendrá, otro 40% estima que se reducirá y solo un 20% cree que aumentará. Al analizar la demanda de personal, el panorama es negativo: un 60% dijo que disminuirá y el resto considera que se mantendrá estable. En ese marco, el 80% calificó como «negativas» las políticas laborales del sector.

