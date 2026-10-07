La receta de Pedro Sos ideal para un almuerzo rápido: "Los garbanzos más sabrosos se hacen con chorizo, espinacas y huevo"

El cocinero Pedro Sos difundió a través de su perfil de Instagram una receta de garbanzos que evita el remojo prolongado de las legumbres, uno de los pasos que más tiempo suele demandar en este tipo de preparaciones. La propuesta combina garbanzos ya cocidos con chorizo, bacalao, espinacas y huevo, y se puede tener lista en poco más de 15 minutos.

La clave está en utilizar un frasco o lata de 400 gramos de garbanzos cocidos y escurridos, lo que elimina la necesidad de dejarlos en remojo durante varias horas. El resto de los ingredientes son 150 gramos de bacalao desalado y desmenuzado, un chorizo, 100 gramos de espinacas frescas, dos huevos, cebolla y dos dientes de ajo. Se suman además dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra, una cucharadita de pimentón, una cucharada de concentrado de tomate, 50 mililitros de vino blanco, 300 mililitros de caldo de pescado y sal a gusto.

Cómo se prepara paso a paso la receta de garbanzos con espinaca, chorizo y bacalao

El primer paso es cocinar los huevos en agua hirviendo durante 10 minutos. Luego se enfrían en agua fría, se pelan y se reservan para incorporarlos recién al momento de servir, cortados en cuartos.

Mientras los huevos se cocinan, se pican finamente la cebolla y los ajos, y se corta el chorizo en rodajas delgadas. En una olla o sartén profunda se calienta el aceite a fuego medio y se sofríen la cebolla y el ajo con una pequeña cantidad de sal hasta que la cebolla quede transparente. Después se agrega el chorizo y se cocina durante aproximadamente un minuto.

Con el fuego bajo, se incorporan el pimentón y el concentrado de tomate, mezclando durante unos 30 segundos para que no se quemen. A continuación se añade el vino blanco y se deja reducir durante unos minutos, lo que aporta cuerpo y sabor a la base de la preparación.

Garbanzos con espinaca. Foto: Commons.

Los garbanzos deben escurrirse y enjuagarse con agua fría antes de incorporarlos a la olla junto con el caldo de pescado. Cuando la mezcla llega al punto de ebullición, se agrega el bacalao desmenuzado y se cocina durante tres minutos a fuego medio. El último paso es sumar las espinacas y mezclar durante uno o dos minutos, hasta que reduzcan su volumen. Antes de servir se puede ajustar la cantidad de sal, y el plato se corona con los huevos cocidos cortados en cuartos sobre los garbanzos.

Consumo recomendado de legumbres

Más allá de la receta, el consumo de legumbres como los garbanzos cuenta con respaldo de organismos de salud internacionales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluye estos alimentos entre los que pueden formar parte de una alimentación saludable, junto con frutas, verduras, cereales integrales y fuentes magras de proteína.

Según la información sobre alimentación saludable que la OMS actualizó en enero de 2026, los carbohidratos deberían proceder principalmente de cereales integrales, verduras, frutas y legumbres, entre ellas lentejas, garbanzos, habas y guisantes secos. La organización recomienda además que las personas mayores de 10 años consuman al menos 25 gramos de fibra al día, un aporte en el que las legumbres tienen un rol destacado.

Las legumbres forman una parte importante en la dieta de una persona mayor, según la OMS. Foto: Commons.

La combinación de garbanzos, bacalao, chorizo y espinacas propuesta por Pedro Sos permite así sumar una fuente de fibra, proteínas y hierro en un plato único, sin resignar sabor ni insumir demasiado tiempo de cocina.

Con información de El Tiemp/GDA

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.