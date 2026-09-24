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El País Bienestar Nutrición

Cómo preparar un pan nube sin harina: la receta fácil y rápida apta para celíacos

Una preparación recomendada por los especialistas, que destaca por su textura esponjosa y se consolida como una alternativa práctica para dietas libre de gluten.

El País
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24/09/2026, 14:06
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Ejemplares de pan nube sobre una madera oscura.
Ejemplares de pan nube sobre una madera oscura.
Foto: Canva.

El pan nube sin harina se ha transformado en una de las opciones más populares para quienes buscan alternativas livianas, saludables o aptas para celíacos.

Esta preparación, caracterizada por su textura suave y aireada, no requiere el uso de cereales ni harinas tradicionales, por lo que resulta una alternativa ideal para personas con sensibilidad al gluten o para quienes siguen esquemas de alimentación con bajo aporte de carbohidratos.

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La clave de esta receta fácil radica en el batido de las claras de huevo a punto de nieve, un procedimiento técnico que permite atrapar aire en la mezcla y estructurar la consistencia final del pan.

Con muy pocos ingredientes y un tiempo reducido de horneado, se logra un acompañamiento versátil tanto para preparaciones dulces como saladas.

Ejemplares de pan nube sobre una madera oscura.
Ejemplares de pan nube sobre una madera oscura.
Foto: Canva.

¿Cuáles son los ingredientes para preparar pan nube casero?

Para elaborar esta receta de pan nube apto para celíacos se necesitan únicamente ingredientes básicos y libres de TACC:

  • Entre 2 y 3 huevos, separando sus claras y sus yemas.
  • Entre 2 y 3 cucharadas soperas de queso crema (debe verificarse que cuente con certificación sin TACC).
  • Una pizca de sal.
  • Media cucharada pequeña de polvo para hornear, libre de gluten, para aportar mayor estabilidad a la preparación.
Ejemplares de pan nube en primer plano sobre una madera oscura.
Ejemplares de pan nube en primer plano sobre una madera oscura.
Foto: Canva.

Paso a paso: cómo lograr la textura perfecta en el horno

Los especialistas indican que el proceso de elaboración del pan nube esponjoso requiere atención en la integración de los ingredientes para evitar que la mezcla pierda volumen antes de la cocción. En ese sentido, el orden establecido es:

  1. Colocar las claras en un recipiente limpio y seco, y las yemas en otro contenedor independiente.
  2. Unir las yemas con el queso crema y la pizca de sal hasta obtener una consistencia homogénea y sin grumos.
  3. Batir las claras hasta que alcancen una consistencia firme y formen picos duros. En caso de utilizar polvo para hornear, se debe incorporar en este paso.
  4. Añadir la mezcla de yemas sobre las claras batidas empleando movimientos envolventes y suaves para preservar el aire atrapado en el batido.
  5. Distribuir porciones individuales sobre una placa cubierta con papel manteca o de silicona y cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 10 a 15 minutos, o hasta que la superficie alcance un tono dorado.

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