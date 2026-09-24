Cómo preparar un pan nube sin harina: la receta fácil y rápida apta para celíacos

El pan nube sin harina se ha transformado en una de las opciones más populares para quienes buscan alternativas livianas, saludables o aptas para celíacos.

Esta preparación, caracterizada por su textura suave y aireada, no requiere el uso de cereales ni harinas tradicionales, por lo que resulta una alternativa ideal para personas con sensibilidad al gluten o para quienes siguen esquemas de alimentación con bajo aporte de carbohidratos.

La clave de esta receta fácil radica en el batido de las claras de huevo a punto de nieve, un procedimiento técnico que permite atrapar aire en la mezcla y estructurar la consistencia final del pan.

Con muy pocos ingredientes y un tiempo reducido de horneado, se logra un acompañamiento versátil tanto para preparaciones dulces como saladas.

Ejemplares de pan nube sobre una madera oscura. Foto: Canva.

¿Cuáles son los ingredientes para preparar pan nube casero?

Para elaborar esta receta de pan nube apto para celíacos se necesitan únicamente ingredientes básicos y libres de TACC:

Entre 2 y 3 huevos, separando sus claras y sus yemas.

Entre 2 y 3 cucharadas soperas de queso crema (debe verificarse que cuente con certificación sin TACC).

Una pizca de sal.

Media cucharada pequeña de polvo para hornear, libre de gluten, para aportar mayor estabilidad a la preparación.

Ejemplares de pan nube en primer plano sobre una madera oscura. Foto: Canva.

Paso a paso: cómo lograr la textura perfecta en el horno

Los especialistas indican que el proceso de elaboración del pan nube esponjoso requiere atención en la integración de los ingredientes para evitar que la mezcla pierda volumen antes de la cocción. En ese sentido, el orden establecido es: