Masa de tarta salada 9-9-9: cómo hacer esta receta con tres ingredientes y sin manteca

La masa de tarta salada elaborada con la fórmula 9-9-9 representa una opción rápida, económica y de fácil acceso para resolver las comidas en el hogar según plantea la reconocida cocinera e influencer argentina Paulina Cocina en sus redes sociales.

Esta preparación casera se destaca por no incluir manteca, sustituyéndola por una materia grasa líquida que facilita el amasado y evita que la preparación se vuelva pegajosa durante su manipulación en la cocina.

Al combinar únicamente harina leudante, aceite de oliva y agua en cantidades idénticas medidas a cuchara, la masa ofrece un resultado suave, maleable y con buen sabor para acompañar cualquier tipo de relleno salado.

Cantidades necesarias para preparar la masa de tarta 9-9-9

Para elaborar esta base de tarta casera se requieren únicamente tres componentes principales medidos con la misma cuchara sopera:

9 cucharadas de harina leudante

9 cucharadas de aceite de oliva (o aceite de girasol)

9 cucharadas de agua

Una pizca de sal (opcional)

Recipiente de madera con harina de trigo y un par de cucharadas de aceite por encima. Foto: Captura/PaulinaCocina

Paso a paso para preparar la masa 9-9-9

El proceso de elaboración comienza en un recipiente profundo donde se colocan las nueve cucharadas de harina leudante junto con la pizca opcional de sal.

A continuación, se incorporan las nueve cucharadas de aceite y las nueve cucharadas de agua para completar la regla de proporciones.

Una vez reunidos los elementos, se integra la mezcla inicialmente con una cuchara y luego se trabaja con las manos hasta conformar un bollo de textura lisa y homogénea. Debido a la presencia del aceite, la masa no se adhiere a las manos ni a la superficie de trabajo.

Posteriormente, se envuelve el bollo en papel film y se traslada a la heladera para cumplir un reposo mínimo de 15 minutos, tiempo que se puede aprovechar para encender el horno a temperatura media.

Tiempo de cocción y recomendaciones para realizar la masa 9-9-9

Transcurrido el período de descanso en el refrigerador, la masa queda lista para ser estirada sobre la mesa de trabajo con la ayuda de un palo de amasar.

Al momento de extenderla y acomodarla sobre una tartera o pizzera, es importante verificar que no queden grietas por donde pueda filtrarse el relleno.

Para garantizar una base firme y bien cocida al finalizar la preparación, la profesional recomienda aplicar un primer golpe de horno a temperatura media durante 10 minutos. Si la estructura lo requiere al retirarla de esta precocción, se pueden reacomodar los bordes con los dedos antes de incorporar el relleno elegido y regresar la tarta al fuego hasta completar su cocción definitiva.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.