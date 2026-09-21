Cacao y espacio: investigadoras colombianas estudian si puede ayudar a proteger el cerebro en el aislamiento

¿Puede el cacao ayudar a proteger la función cognitiva durante un viaje al espacio? Esa es una de las preguntas que busca responder una investigación desarrollada por el Semillero de Investigación en Fisiología del Desempeño Humano en el Aeroespacio (MedStratos) de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia.

El estudio se realizó durante una misión espacial análoga, un tipo de experiencia que no reproduce todas las condiciones de un viaje espacial —en particular, no recrea la microgravedad—, pero permite estudiar situaciones como el confinamiento y el aislamiento.

En este caso, ocho mujeres científicas de distintas universidades colombianas permanecieron aisladas en un hábitat ubicado en el Parque Jaime Duque. Durante ese período tuvieron restricciones a la exposición directa a la luz solar, aunque el lugar contaba con iluminación artificial y un sistema que reproducía ciclos circadianos. Dormían de a dos en espacios de alojamiento que no eran herméticos ni presurizados.

Foto: Commons.

La alimentación también formó parte de las condiciones de la experiencia. Se basó principalmente en productos enlatados y deshidratados, además de algunos alimentos cultivados en un invernadero. El único alimento fresco disponible provenía de ese espacio, donde se producían col china, lechuga y caléndula. Esta última también era utilizada como antiinflamatorio natural.

El escenario permitió estudiar una hipótesis vinculada con la salud humana en futuras misiones espaciales: si el cacao colombiano puede contribuir a prevenir el deterioro cognitivo asociado con el aislamiento prolongado y las condiciones de estrés físico y mental que podrían experimentar los tripulantes.

Siete dosis de cacao

La investigación se concentró en las posibles propiedades del cacao frente a cambios que pueden afectar el desempeño cognitivo en condiciones de aislamiento. El estudio partió de que este alimento tiene un alto contenido de flavonoides y de que Colombia ocupa el tercer lugar como exportador mundial de cacao fino de aroma, según la información proporcionada por el equipo.

Durante la misión, las participantes recibieron siete dosis de cacao, preparadas en una infusión similar al agua de panela. Los resultados fueron comparados con los obtenidos por un grupo control.

Antes y después de cada dosis se realizaron pruebas cognitivas para establecer posibles diferencias entre ambos grupos y observar cambios en el desempeño de las participantes a lo largo del período de aislamiento.

Los resultados todavía están en análisis.

“El cacao se ha estudiado por sus posibles efectos sobre la función cognitiva, con resultados positivos en diversas investigaciones, aunque la evidencia aún es heterogénea. Nuestro estudio explora esta intervención en un contexto diferente, el de una misión espacial análoga. Hasta donde conocemos, somos los primeros en relacionar esas dos cosas”, explicó Katherine Rodríguez Patiño, estudiante de quinto semestre de Medicina y egresada de Nutrición y Dietética de la Universidad Nacional de Colombia.

Rodríguez estuvo a cargo del diseño del estudio y de la recolección de datos dentro del hábitat. Durante la misión también se desempeñó como Oficial de Salud y Seguridad, un rol operacional que implicaba realizar un seguimiento diario de las condiciones físicas y psicológicas de sus compañeras.

Como parte de sus tareas, revisaba cada mañana los signos vitales y el estado psicológico de las participantes y administraba suplementos de vitamina D para reducir los efectos relacionados con la falta de exposición al sol.

Su función también implicó que tuviera una participación limitada en algunas actividades extravehiculares de mayor riesgo, debido a que debía permanecer en el hábitat para garantizar la capacidad de respuesta ante una eventual emergencia dentro de la simulación. Los mecanismos reales de seguridad y respuesta ante emergencias funcionaban de manera independiente.

La experiencia, señaló Rodríguez, también permitió identificar la importancia de que todos los integrantes de una futura tripulación tengan conocimientos básicos para responder ante situaciones de emergencia, de modo que esa responsabilidad no recaiga en una sola persona.

Estudiar el aislamiento

La investigación forma parte del trabajo del Semillero de Investigación en Fisiología del Desempeño Humano en el Aeroespacio, perteneciente al Departamento de Ciencias Fisiológicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional.

Su directora, María Alejandra Corzo, médica y fisióloga espacial y miembro de la Asociación Americana de Medicina Aeroespacial (ASMA), explicó que las misiones análogas permiten estudiar algunos de los desafíos asociados con los vuelos espaciales, aunque no reproduzcan todas sus condiciones.

“Las misiones análogas espaciales no recrean la microgravedad, pero sí el confinamiento y el aislamiento, y en su filosofía de uso siempre exigen llevar un proyecto de investigación que aporte a la ciencia y tecnología espacial”, señaló Corzo.

Junto con Rodríguez y el semillero, diseñó el proyecto orientado a establecer si el cacao puede influir en los niveles de fatiga y en el desempeño de las tripulantes.

La experiencia también busca acercar a estudiantes de pregrado a un campo que todavía tiene un desarrollo limitado en Colombia, promover su participación en publicaciones y eventos científicos y facilitar la articulación con otras especialidades médicas desde una perspectiva aeroespacial.

Frutos de cacao. Foto: Commons.

La investigación se realizó en el marco de la convocatoria Propulsando Sueños, de la Asociación Colombiana de Mujeres en el Aeroespacio (ACMA), financiada por la Fundación Con Cora, junto con la Fundación Cydonia, encargada del diseño y operación del único hábitat análogo de Colombia, de acuerdo con la información suministrada.

El equipo espera presentar el trabajo en eventos académicos nacionales e internacionales, entre ellos el Congreso Internacional de Medicina Aeroespacial de la Asociación Americana de Medicina Aeroespacial, previsto para mayo de 2027 en Dallas.

Por ahora, la investigación mantiene abiertos sus resultados. El análisis de las pruebas cognitivas permitirá determinar si las dosis de cacao estuvieron asociadas con cambios en el desempeño de las participantes durante el aislamiento y si esta estrategia puede aportar información para el estudio de posibles contramedidas destinadas a preservar la salud humana en futuras misiones espaciales.

En base a El Tiempo/GDA