El truco del aceite en el pan rallado para lograr milanesas al horno bien crocantes

La creadora de contenidos y cocinera Paulina Cocina difundió una serie de recomendaciones prácticas para preparar una milanesa al horno con textura crocante y tono dorado, evitando que la carne quede seca o dura.

A través de un tutorial en video, la especialista detalló cuáles son los errores más comunes al cocinar este plato tradicional y qué pasos hay que seguir en la cocina para lograr un resultado óptimo.

Paulina cuenta con más de 6 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y más de 4.5 millones en su cuenta de YouTube , donde realiza miles de videos enseñando recetas y consejos de todo tipo para realizar en el hogar.

En este caso, entre las principales sugerencias para elevar la calidad del empanado, la cocinera enfatizó que la presencia de materia grasa resulta indispensable.

Un truco sencillo consiste en mezclar un chorro de aceite directamente con el pan rallado antes de empanar la carne o el pollo, dependiendo de la elección previa. Esta recomendación por parte de la especialista acelera el proceso de dorado en cuanto la pieza entra en contacto con el calor del horno.

Milanesa acompañada de papas fritas y tomate con un limón por encima. Foto: Canva.

El paso fundamental: precalentar el horno y la asadera

El aspecto central para lograr una cocción adecuada radica en la temperatura inicial del electrodoméstico que se usará. La indicación técnica exige precalentar el horno a la máxima potencia posible durante un mínimo de 15 minutos antes de introducir la comida.

En simultáneo con el encendido del horno, se debe colocar la bandeja o asadera limpia dentro para que tome temperatura de forma previa. Una vez alcanzado el nivel de calor deseado, se retira la fuente con precaución, se añade una pequeña cantidad de aceite sobre la superficie caliente y se acomodan de inmediato las milanesas.

Por qué no hay que abrir el horno durante la cocción

Una vez que la bandeja está adentro, la recomendación principal es resistir la ansiedad y no abrir la puerta del artefacto durante al menos ocho a 10 minutos. Retirar la asadera o intentar dar vuelta la milanesa antes de tiempo provoca que el rebozado se despegue o incluso que se rompa la costra, según lo advertido por la experta.

Para finalizar, se aconseja consumir la comida inmediatamente después de retirarla del calor. Al no tratarse de una fritura tradicional, si se deja enfriar durante 20 minutos o más en la mesa, el empanado absorbe humedad y la preparación adquiere una consistencia dura.

El agregado de unas gotas de jugo de limón al momento de servir funciona como un complemento ideal para sumar sabor y aportar humedad al plato.