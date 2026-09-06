El truco de la manteca que hace que los alfajores caseros se deshagan en la boca

Los alfajores de maicena son uno de los productos más característicos de la cocina rioplatense. Sin embargo, los especialistas en repostería explican que no todos conocen los secretos de esta receta.

Lograr una consistencia perfecta alrededor de este producto, no requiere de procesos culinarios complejos o de un seguimiento minuto a minuto, sino de un producto vital: manteca bien fría.

Los expertos ponen especial hincapié en la manteca. En este caso, sin derretir el producto, sino integrándolo con los dedos, junto al azúcar y a los otros ingredientes secos, hasta obtener un producto similar a una textura arenosa.

Una vez realizada la preparación, se debe cubrir con papel film, para luego depositar en la heladera durante cerca de 30 minutos. Esto facilita el estirado sin que la masa se pegue o se desarme.

Los otros dos puntos clave radican en el cortado y la cocción. El resultado, busca ser un alfajor chico, de unos 5 centímetros de diámetro, para que el contraste con el dulce de leche sea perfecto. Además, deben mantener una textura crocante por fuera y tierna por dentro, para eso deben ser horneados a temperatura baja por no más de 15 minutos.

Alfajores de maicena caseros rellenos con dulce de leche mordido. Foto: Canva.

Ingredientes para elaborar alfajores caseros

Para elaborar una docena de piezas se requieren las siguientes proporciones de insumos:

100 gramos de manteca.

100 gramos de azúcar.

1 yema de huevo.

200 gramos de maicena.

100 gramos de harina.

1 cucharadita de polvo de hornear.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

250 gramos de dulce de leche repostero.



Además de la inclusión de coco rallado, que puede ser agregado en las cantidades para rebozar a gusto de cada cocinero o consumidor.

Paso a paso en la elaboración de alfajores caseros:

Para comenzar la preparación, se debe batir la manteca fría con el azúcar hasta lograr un producto homogéneo, para luego incorporar la yema junto con la esencia de vainilla y mezclar de forma uniforme.

A continuación, se suman la maicena, la harina y el polvo de hornear previamente tamizados, amasando con suavidad hasta obtener un producto liso que deberá descansar en frío.

Alfajores de maicena caseros rellenos con dulce de leche. Foto: Canva.

Tras un breve tiempo de refrigeración, se estira la masa y se cortan discos de unos 5 centímetros de diámetro, medida ideal para mantener el equilibrio entre el relleno y las tapas.

Las tapas se ubican en una placa y se hornean a temperatura baja (160 °C) durante un lapso de 12 a 15 minutos, retirándolas apenas se pueda visualizar un color ligeramente dorado en la base, para evitar que se sequen.

Una vez frías, se rellenan con dulce de leche y se decoran pasando los bordes por coco rallado.