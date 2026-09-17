Cómo hacer un volcán de dulce de leche en taza: listo en un minuto, sin horno y pocos ingredientes

Una preparación casera permite elaborar un volcán de dulce de leche y chocolate al microondas en apenas un minuto de cocción. La receta busca resolver un antojo dulce de forma rápida, utilizando ingredientes básicos de cocina y el uso de tazas, pocillos de porcelana o moldes aptos para microondas.

La elaboración rinde para dos porciones individuales y combina una base de bizcocho húmedo de chocolate con un corazón fluido de dulce de leche, Nutella o chocolate fundido.

Para lograr la textura adecuada sin que el contenido se derrame durante la cocción, la mezcla debe integrarse homogéneamente y cocinarse por tandas individuales dentro del electrodoméstico.

Cuáles son los ingredientes necesarios y el paso a paso de la receta

Para preparar dos volcanes individuales se necesitan cuatro cucharadas de aceite, tres cucharadas de azúcar, tres cucharadas grandes de cacao en polvo, un huevo, tres cucharadas de leche, dos cucharadas de harina leudante y dos cucharadas de dulce de leche o relleno elegido.

El procedimiento se realiza de la siguiente manera:

Mezclar en un recipiente el huevo, el azúcar, el aceite y la leche hasta integrar los líquidos.

Añadir la harina leudante y luego incorporar el cacao en polvo, batiendo bien la preparación.

Repartir la mezcla en dos pocillos, tazas o moldes aptos para microondas.

Colocar una cucharada de dulce de leche en el centro de cada recipiente y cubrir el relleno con la misma mezcla de los costados.

Llevar cada recipiente al microondas de a uno por vez y cocinar durante exactamente un minuto.

Bowl al lado de unos huevos sobre una base de madera. Foto: Canva.

Qué recomendaciones seguir para la presentación y desmolde

Para servir el postre recién hecho, los especialistas recomiendan acompañar la preparación con una bocha de helado, frutillas frescas y una lluvia de azúcar impalpable por encima.

En caso de querer presentar la mezcla antes de una cena, es posible guardarla con anticipación en la heladera dentro de los recipientes y cocinar cada porción en el microondas justo al momento de servir.

Sin embargo, si la intención es desmoldar el volcán sobre un plato, se recomienda enmantecar y enharinar previamente los potes para evitar que la masa se pegue a las paredes. Por otro lado, las instrucciones hacen especial hincapié en no llenar los recipientes hasta el tope para prevenir que la mezcla rebalse durante el proceso de cocción.