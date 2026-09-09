El secreto infalible de las abuelas para que la torta de fiambre quede húmeda y esponjosa

La torta de fiambre casera representa una de las opciones más clásicas, prácticas y económicas dentro de la gastronomía uruguaya, permitiendo resolver un almuerzo, cena o incluso una merienda o colación.

El secreto para que siempre quede húmeda y esponjosa está en una elaboración sencilla, pero enfocada en el uso de crema de leche y aceite en lugar de manteca.

La receta es rápida, sin reposos, y el fiambre se mezcla directamente en la masa para una distribución uniforme del sabor.

Cuáles son los ingredientes necesarios para la masa y el relleno

Para concretar este clásico de la cocina casera, es necesario contar con ingredientes básicos y seguir un procedimiento ordenado en pocos pasos.

En lo que respecta a la elaboración de la masa se requieren:

Harina leudante: 2 tazas (o harina común con 2 cucharaditas de polvo de hornear).

Leche entera: 1 taza.

Crema de leche: ½ taza.

Huevos: 3 unidades.

Aceite de girasol o maíz: ½ taza.

Sal y/o pimienta: a gusto.

Mientras que para realizar la estructura del relleno se precisan:

Jamón cocido: 200 gramos.

Queso dambo, muzzarella o sándwich: 250 gramos.

Harina en un bol de acero inoxidable y huevos frescos sobre una mesa oscura Foto: Canva.

Cómo preparar la torta de fiambre paso a paso

El procedimiento de elaboración es rápido y sin reposos para garantizar una masa tierna y un horneado parejo:

En un bol, se baten los huevos junto con el aceite, la leche, la crema de leche, la sal y la pimienta hasta que queden bien integrados.

Se agrega la harina previamente tamizada. Se mezcla con una espátula o batidor de mano con movimientos suaves, solo hasta integrar. No batir de más.

Se incorporan las tiras de jamón y queso a la mezcla de la masa de forma envolvente.

Se vuelca la preparación en una asadera previamente aceitada y enharinada. Se cocina en un horno precalentado a 180 °C durante 30 a 35 minutos, o hasta que al pinchar el centro con un cuchillo, este salga limpio y la superficie esté dorada. Se retira del calor, se deja templar unos minutos y se sirve.

Porción de tarta de jamón y queso servida en un plato blanco con un tenedor a su lado. Foto: Gemini.

Los secretos de las abuelas para una torta de fiambre perfecta

Sustituir una parte de la leche de la receta por crema de leche o una cucharada colmada de yogur natural le otorgará el toque de cremosidad, además de aportar grasas que retienen la humedad.

Al incorporar la harina, se debe mezclar solo hasta que desaparezcan los grumos. Si se bate demasiado, la torta queda dura y pesada.

Usar aceite en lugar de manteca derretida, como indican gran parte de las recetas convencionales, ayuda a que la masa se mantenga más blanda, incluso después de enfriarse.