El error que puede dejar hambre después de una comida saludable

Sentir hambre poco después de terminar una comida considerada saludable no necesariamente significa que se haya comido mal. La nutricionista Cristina Morillo, de Blua de Sanitas, explica que la duración de la sensación de saciedad depende de distintos factores relacionados con los alimentos que componen el plato.

La especialista distingue entre saciación y saciedad. La primera es la sensación que lleva a una persona a dejar de comer porque se siente llena. La segunda se refiere al tiempo que transcurre hasta que vuelve a aparecer el hambre.

Una comida puede generar una sensación inmediata de llenura y, sin embargo, no mantenerla durante mucho tiempo. Según Morillo, esto puede ocurrir cuando se identifica lo saludable con lo ligero.

Una ensalada abundante, una crema de verduras o un bol de fruta pueden ocupar un volumen importante y producir sensación de plenitud al terminar, pero si contienen pocos elementos que ayuden a sostener la comida, el hambre puede reaparecer pronto.

Por eso, la nutricionista recomienda prestar atención a las preparaciones que tienen mucho volumen, pero poco sostén nutricional.

La importancia de la proteína

Cuando las verduras o una ensalada constituyen la comida principal, Morillo aconseja incorporar una fuente de proteína y grasas saludables.

Entre los alimentos que menciona como fuentes de proteína se encuentran los huevos, el pescado, las legumbres y los lácteos. Para aportar grasas saludables, señala opciones como el aceite de oliva virgen extra, los frutos secos y los pescados azules.

La proteína participa en las señales fisiológicas relacionadas con el apetito. Por eso, una comida basada casi exclusivamente en frutas o verduras puede resultar menos saciante que otra que incluya también una fuente proteica.

La fibra no siempre produce el mismo efecto

La fibra también forma parte de una alimentación que puede favorecer la saciedad, pero su presencia por sí sola no garantiza que el hambre tarde más en aparecer.

Morillo diferencia entre alimentos como las legumbres, la avena o determinados cereales integrales y una ensalada compuesta principalmente por hojas y hortalizas, que tienen un elevado contenido de agua.

Por eso, además de considerar la cantidad de fibra, resulta importante observar qué alimentos integran la comida y cómo se combinan.

No se trata de quitar todo

Otro punto que la especialista recomienda revisar es qué alimentos se eliminan cuando una persona intenta comer más ligero.

Retirar al mismo tiempo productos como el aceite, el pan, los frutos secos o la palta puede hacer que una comida inicialmente completa termine siendo demasiado escasa.

Una señal para evaluar si la comida está bien ajustada es observar si, después de comer, se mantiene la sensación de saciedad y existe suficiente energía para continuar con las actividades del día.

Mujer comiendo ensalada Imagen creada por Chat GPT

Cuándo prestar atención

Sentir hambre antes de lo habitual en un día determinado no necesariamente representa un problema. La situación merece mayor atención cuando ocurre de manera repetida después de una misma comida o desayuno.

En esos casos, puede ser útil revisar qué alimentos están presentes en el plato y cuáles podrían estar faltando, considerando también cuánto tiempo pasará hasta la siguiente comida y el nivel de actividad durante ese período.

"Una alimentación saludable tiene que ser suficiente y compatible con la vida real de quien la sigue, independientemente de los objetivos que se quieran conseguir", señala Morillo.

La especialista recomienda consultar con un profesional cuando esta situación se presenta de forma constante, para identificar las posibles causas y realizar los ajustes necesarios en la alimentación.

En base a El Tiempo/GDA