Helado, cerveza y papas fritas: los mitos sobre los alimentos que provocan calor

El nutricionista Diego Sívori habló con La Nación sobre el contenido calórico de algunos alimentos y se refirió a varios mitos relacionados con su consumo.

Uno de ellos es la idea de que comer frío implica consumir menos calorías. “Comer caliente no significa comer calórico. Y comer frío no significa comer bajo en calorías”, explicó. Como ejemplo mencionó al helado, un alimento que, según señaló, se traduce rápidamente en calorías.

Sívori también sostuvo que “decir que tomar helado refresca es un mito”. Según explicó, del consumo de ese alimento, el cuerpo no puede aprovechar las calorías completas: “El 70% se va a traducir en calor corporal, y el 30% restante, en energía”.

El arroz y la pasta

Otro de los alimentos a los que se refirió fue el arroz. Según Sívori, se trata de un carbohidrato fácil de digerir. “No hay nada más fácil de digerir que un plato de arroz”, afirmó.

El nutricionista señaló que, para obtener estos resultados, es mejor consumir arroz blanco que integral. También extendió esta consideración a la pasta y explicó que, en ambos casos, “el gran problema son sus amigos”, en referencia al queso, las salsas y los embutidos.

Helado, cerveza y papas fritas

Sívori también mencionó tres alimentos que, según su explicación, suelen asociarse con la sensación de frescura: “Tres grandes mitos son que un helado, una cervecita o un paquete de papas te refrescan”.

En referencia a las papas fritas, sostuvo que combinan carbohidratos, grasas y crocancia, y que esa combinación activa en el cerebro los centros hedónicos, vinculados con el placer. Según explicó, por eso es probable que una persona termine un paquete de papas fritas, algo que, en sus palabras, no ocurre con un paquete de brócoli.

Alcohol y resaca

El nutricionista también fue consultado sobre las bebidas alcohólicas que más resaca provocan.

Según Sívori, las que tienen algún tipo de coloración son las que más resaca provocan y mencionó como ejemplo los aperitivos.

También habló sobre el consumo de alcohol y el ingreso de calorías. “El ingreso calórico es una autopista”, explicó, y señaló que cuando existe un exceso de alcohol el cuerpo demanda una gran cantidad de energía y lo que sobra va a las reservas grasas del abdomen.

Sobre la cerveza y el vino, indicó que un vaso de cerveza y una copa de vino tienen un nivel de calorías muy cercano. “La única diferencia está en que la cerveza te hincha más”, afirmó.

Foto: Pickpik.

Frutas y azúcar

Sívori también se refirió a las frutas de estación. Mencionó al melón y la sandía, que, según explicó, son muy buscados porque aportan un gran nivel de agua.

En cuanto al azúcar, señaló que en una rodaja de sandía la cantidad “no equivale ni siquiera a un caramelo”. También destacó que esta fruta aporta saciedad, hidrata y contiene fibra.

Por último, recomendó congelar uvas. Según explicó, dejarlas unas horas en el freezer permite obtener un snack saludable.

