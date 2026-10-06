Eliminar carbohidratos, comer solo ensalada y otros errores frecuentes al buscar una vida saludable

En los últimos años aprendimos a prestar mucha más atención a lo que comemos. Miramos etiquetas, buscamos proteínas, elegimos productos sin azúcar, incorporamos más frutas y verduras y tratamos de reducir aquellos alimentos que asociamos con una alimentación poco saludable. En principio, es una buena noticia. El problema aparece cuando el deseo de comer mejor se transforma en una lista de reglas cada vez más larga.

Porque una alimentación saludable no se define por cuántos productos “fit” tenemos en la despensa, por eliminar determinados alimentos ni por conseguir que cada comida sea nutricionalmente perfecta. También importa la cantidad, la frecuencia, el contexto, las necesidades individuales y, sobre todo, si esa forma de comer puede sostenerse en la vida cotidiana.

A veces, incluso, podemos hacer algo con la intención de cuidarnos y terminar complicando innecesariamente nuestra alimentación. Hoy te comparto algunas ideas que creemos que son correctas y muchas veces llevan al error.

1. Pensar que todo lo “natural” es saludable y de consumo libre

Supermercado. Foto: Pixabay

La palabra “natural” tiene una enorme fuerza a la hora de vender alimentos. Y aunque muchos alimentos naturales son excelentes opciones, que algo sea natural no significa automáticamente que sea mejor para nosotros ni que podamos consumirlo sin prestar atención a la cantidad.

La miel es natural. Los frutos secos también. La mantequilla de maní puede ser una buena fuente de grasas saludables y proteínas. Una granola puede aportar avena, semillas y frutos secos. Todos pueden formar parte de una alimentación saludable.

Pero una cucharada no es lo mismo que media taza y comer una fruta entera no es equivalente a tomar un vaso de jugo de varias frutas. Una de las claves de una buena alimentación es dejar de pensar en los alimentos como “buenos” o “malos” y preguntarnos qué lugar ocupan dentro del conjunto de nuestra alimentación. El contexto importa.

2. Elegir un producto solamente porque dice “light”, “fit” o “sin azúcar”

El frente del envase puede llamar nuestra atención, pero no siempre alcanza para saber si un producto es la mejor opción. “Sin azúcar”, “reducido en grasas”, “alto en proteínas”, “natural” o “fit” son características que pueden ser útiles, pero no convierten por sí solas a un alimento en saludable.

Por eso, además de mirar la etiqueta frontal, conviene observar la información nutricional y la lista de ingredientes. Un yogur con mayor contenido de proteína puede ser una alternativa práctica para determinadas personas, pero eso no significa que todos necesitemos consumir productos proteicos. Una barrita puede resultar útil en determinadas circunstancias, pero tampoco debería desplazar sistemáticamente a alimentos como frutas, yogur, frutos secos o un sándwich casero cuando tenemos acceso a ellos.

La pregunta no debería ser solamente “¿este producto es saludable?”, sino también: ¿lo necesito?, ¿qué aporta?, ¿qué cantidad estoy comiendo y cómo encaja en mi alimentación?

3. Eliminar los carbohidratos para “comer mejor”

Foto: Pixnio.

Pocos nutrientes han recibido tanta mala prensa como los carbohidratos. Pan, arroz, pasta, papa, avena, polenta o incluso determinadas frutas pueden desaparecer de la alimentación de una persona simplemente porque quiere bajar de peso o “desinflamarse”. Sin embargo, los carbohidratos no son un grupo de alimentos que haya que eliminar para tener una alimentación saludable. Son una fuente importante de energía y adquieren especial relevancia en personas físicamente activas.

El problema muchas veces no es comer carbohidratos, sino cómo se organiza la comida completa. No es lo mismo comer un plato de pasta acompañado de una fuente de proteína y verduras que ingerir grandes cantidades de pasta sin ningún otro alimento que complete la preparación. Tampoco es necesario pasar de comer pan todos los días a prohibirlo por completo.

La calidad de la alimentación no se define por la ausencia de carbohidratos, sino por el conjunto. Y para quienes entrenan, eliminarlos puede incluso dificultar la disponibilidad de energía necesaria para rendir, recuperarse adecuadamente y aumentar el riesgo de fatiga y lesiones.

4. Comer una ensalada y pensar que eso ya es una comida completa

Chef cocina ensalada verde. Imagen creada por Chat GPT.

Una ensalada puede ser una excelente comida. Pero también puede quedarse corta. Los vegetales son fundamentales, pero una comida completa necesita adaptarse a las necesidades de cada persona. Será necesario sumar una fuente de proteína, como huevo, pollo, pescado, carne, queso, yogur, legumbres u otras alternativas; una fuente de carbohidratos como papa, arroz, quinoa, choclo, pasta o pan; y alguna fuente de grasas, por ejemplo aceite de oliva, palta, semillas o frutos secos.

No todas las personas necesitan exactamente la misma cantidad ni la misma combinación. Alguien que entrena varias veces por semana tendrá necesidades diferentes a las de un individuo sedentario. También cambiará la alimentación según la edad, los horarios, los objetivos y el resto de la jornada. “Comer liviano” no debería ser sinónimo de comer insuficiente.

5. Convertir los alimentos saludables en picoteo permanente

Este es uno de los errores más curiosos: podemos mejorar mucho la calidad de los alimentos que elegimos y, al mismo tiempo, perder de vista cuánto y cuándo estamos comiendo. Frutos secos, granola, frutas deshidratadas, hummus, mantequilla de maní, barritas, chocolate amargo y yogures pueden formar parte perfectamente de una alimentación saludable.

Pero que un alimento sea nutritivo no significa que tengamos que comerlo cada vez que pasamos por la cocina. También puede ocurrir que una persona pase todo el día “picando saludable”: un puñado de frutos secos, después una fruta, más tarde una barrita, un café con algo, otro puñado de frutos secos y finalmente la cena.

No se trata de prohibir el picoteo. Se trata de ver porque estamos comiendo: si es porque tenemos hambre, porque necesitamos energía, porque pasaron muchas horas desde la última comida o simplemente porque ese alimento está disponible. La alimentación saludable también implica recuperar cierta conexión con nuestras señales de hambre y saciedad.

6. Creer que cuanto más “limpia” sea la alimentación, mejor

Hay algunos alimentos que nos van a dejar con hambre. Foto: Pixabay.

Una de las trampas más frecuentes es pensar que, para comer saludable, debemos eliminar cada vez más cosas. Primero son los ultraprocesados. Después el azúcar. Luego las harinas, los postres. Más adelante el gluten, lácteos, determinados aceites y cualquier alimento que pueda generar culpa. El resultado puede ser una alimentación aparentemente “perfecta”, pero cada vez más difícil de sostener.

Y acá hay algo importante: una alimentación saludable también tiene que ser compatible con la vida. Salir a comer con amigos, tener un cumpleaños, comer una porción de torta o disfrutar de una pizza no convierte automáticamente nuestra alimentación en poco saludable.

De la misma manera, comer una ensalada en cada comida no compensa una alimentación que no cubre nuestras necesidades nutricionales. La salud no se define por una comida aislada. Se construye a partir de hábitos que se repiten durante semanas, meses y años.

7. Evaluar cada comida como si fuera un examen

“Hoy comí mal.” “Me porté bien.” “Arruiné la dieta.” “Mañana empiezo de nuevo.” Estas frases parecen inofensivas, pero muestran una forma bastante rígida de relacionarnos con la comida. Una alimentación saludable no debería sentirse como un examen que aprobamos o reprobamos todos los días.

Podemos tener una comida diferente a la habitual y continuar normalmente con la siguiente. Podemos comer más en una salida y no necesitamos compensarlo dejando de cenar. Podemos comer un postre sin convertirlo en una semana de “ya fue”. Pensar en términos de todo o nada suele generar un círculo difícil: restricción, deseo, exceso, culpa y nuevamente restricción.

Por eso es mucho más útil mirar el patrón general. Si durante la mayor parte de la semana nuestra alimentación incluye verduras y frutas, fuentes adecuadas de proteínas, cereales y otros carbohidratos de buena calidad, grasas saludables y una variedad de alimentos, una comida diferente no va a borrar todo eso.

Comer saludable no significa comer ensalada todos los días, eliminar el pan, comprar exclusivamente productos con etiquetas verdes o evitar para siempre aquellos alimentos que nos gustan.

No se trata de hacerlo perfecto. Se trata de encontrar una forma de alimentarnos que sea nutritiva, variada, disfrutable y posible de mantener cuando llega el lunes, cuando tenemos poco tiempo, cuando salimos a comer y también cuando simplemente queremos disfrutar de algo rico. Significa construir una alimentación variada y suficiente, que aporte los nutrientes que necesitamos y que, al mismo tiempo, podamos sostener dentro de nuestra rutina. También significa aprender a adaptar lo que comemos a nuestro momento de vida.

Tu saludable es personal e intransferible. No necesita comer igual una persona que entrena cinco veces por semana que alguien que no realiza actividad física. Tampoco necesita lo mismo quien busca bajar de peso que quien necesita aumentar su masa muscular. Y una persona que trabaja ocho horas fuera de su casa tendrá desafíos diferentes a quien puede cocinar todos los días.

Comer mejor no debería implicar vivir pensando en comida. Y ahí está la verdadera diferencia entre una alimentación saludable y una alimentación llena de reglas: la primera busca cuidarnos; la segunda puede terminar haciendo que nuestra vida gire alrededor de lo que podemos o no podemos comer.

