La comparación de Sócrates entre amigos y dinero que ayuda a reconocer una amistad verdadera

El filósofo griego Sócrates se ha transformado en tema de conversación a través de redes sociales debido a una de sus más célebres reflexiones. Según el pensador, “el amigo debe ser como el dinero; antes de necesitarlo, hay que conocer su valor”.

Para muchos, esta frase, a pesar de haber sido formulada hace más de 2.000 años, continúa vigente porque aborda temas relacionados con la autenticidad y el enorme fenómeno de las redes sociales.

La cita no busca comparar linealmente a los individuos con bienes financieros, sino remarcar la importancia de reconocer y cuidar una amistad verdadera antes de atravesar momentos de crisis personal o emocional, de la misma manera que una persona precavida comprende la utilidad del dinero antes de enfrentar un imprevisto, la enseñanza socrática invita a valorar las conexiones sinceras antes de que surjan los problemas.

Escultura del filósofo y pensador griego Sócrates. Foto: Canva.

El sentido de la amistad y por qué la frase mantiene vigencia en la era digital

Especialistas en filosofía señalan en un artículo en okdiario que el pensamiento de Sócrates se orientó hacia la búsqueda de la virtud, la honestidad y la coherencia moral. Para el pensador, el desarrollo de una vida plena dependía de las virtudes individuales por encima de la acumulación de riquezas o del estatus social. En ese sentido, el autoconocimiento y la autenticidad resultan indispensables para cimentar relaciones interpersonales sólidas.

Asimismo, la filosofía clásica otorgó un papel central a los lazos afectivos. Pensadores como Platón y posteriormente Aristóteles profundizaron sobre el tema; este último definiendo la amistad perfecta como aquella basada en la virtud y en el deseo genuino del bienestar del otro, alejada de las relaciones basadas en la conveniencia.

En la actualidad, psicólogos orientados a las relaciones sociales destacan que la construcción de la confianza y la lealtad requiere tiempo, atención y reciprocidad, aspectos opuestos a la inmediatez del contexto digital actual. La frase, dos milenios más tarde, conecta con el contexto contemporáneo, donde cientos de contactos en entornos virtuales conviven con la escasez de apoyos reales durante las adversidades.

Expertos concluyen que, aunque las amistades auténticas suelen manifestarse durante las etapas complejas, su preservación exige una atención continua y un cuidado cotidiano.