Día Internacional de la Tartamudez: cómo acompañar a una persona que tartamudea, según la psicología

Cada 22 de octubre, el Día Internacional de Concienciación sobre la Tartamudez invita a mirar más allá de las pausas, las repeticiones y los bloqueos al hablar para preguntarse algo menos evidente: ¿cómo reaccionamos cuando una persona tarda más de lo habitual en decir lo que quiere decir?

A veces, la respuesta aparece en un gesto casi automático. Alguien repite una sílaba y su interlocutor completa la palabra. Se produce un silencio y otra persona le recomienda que respire o que se relaje. La intención puede ser buena, pero el mensaje que se transmite, incluso sin querer, es que hay algo que corregir o que la conversación debe avanzar más rápido.

La tartamudez es una alteración de la fluidez del habla que puede manifestarse mediante repeticiones de sonidos o sílabas, prolongaciones o bloqueos. No significa que la persona no sepa qué quiere decir, que tenga dificultades intelectuales ni que su origen sea simplemente el nerviosismo. Aunque ciertas situaciones de estrés o presión pueden intensificar las dificultades, la tartamudez no se explica por la falta de tranquilidad o de voluntad.

Por eso, acompañar a alguien que tartamudea no consiste en encontrar una fórmula para que hable con mayor fluidez, sino en ofrecerle un espacio donde pueda expresarse sin sentirse apurado, observado o juzgado. Estas son algunas recomendaciones para lograrlo.



Esperar sin completar sus frases. Cuando una persona se bloquea o repite una palabra, puede surgir el impulso de ayudarla a terminar la oración. Sin embargo, anticiparse puede transmitir impaciencia o dar a entender que no confiamos en su capacidad para expresarse. Lo más respetuoso es esperar a que termine de hablar, sin interrumpir ni adivinar lo que quiere decir. Evitar el «tranquilizate» o «hablá más despacio». Estas frases suelen decirse con buena intención, pero pueden generar más presión. La tartamudez no desaparece por proponérselo ni se resuelve necesariamente hablando despacio o respirando hondo. En lugar de indicar cómo debería hablar, es preferible mantener una actitud serena y dejar que la conversación siga su curso. Prestar atención a lo que dice, no a cómo lo dice. La tartamudez puede captar la atención de quien escucha, pero el objetivo de una conversación es comprender el mensaje. Mantener un contacto visual natural, mostrar interés y responder al contenido de lo que la persona cuenta ayuda a que no sienta que su fluidez está siendo evaluada. Respetar los silencios. No todos los silencios necesitan ser llenados. Cuando alguien se detiene al hablar, no es necesario intervenir para evitar la incomodidad propia. Darle tiempo, sostener una actitud paciente y conversar a un ritmo tranquilo permite que la persona encuentre su manera de continuar sin sumar presión a la situación. No convertir la tartamudez en el centro de la relación. Una persona que tartamudea no necesita que cada conversación gire en torno a su forma de hablar. Tampoco es necesario elogiarla cada vez que logra expresarse con fluidez o preguntarle constantemente si está nerviosa. Si no se entiende una palabra, se puede pedir que la repita con naturalidad. Y si existe confianza, también es válido preguntarle qué actitud le resulta más cómoda cuando conversa.

Niña aprende letras y palabras. Foto: Freepik.

La tartamudez no afecta a todas las personas de la misma manera. Algunas no experimentan un malestar emocional significativo; otras pueden sentir vergüenza, temor a las burlas o preocupación ante situaciones como una exposición en clase, una entrevista laboral o una llamada telefónica.

La anticipación de una reacción negativa puede hacer que hablar se vuelva una experiencia exigente. En esos casos, el temor no surge necesariamente de la dificultad para pronunciar una palabra, sino también de lo que la persona imagina que los demás pensarán o harán cuando la escuchen.

Esto no significa que la ansiedad sea la causa de la tartamudez. Sí permite comprender por qué el entorno importa: las interrupciones constantes, las burlas o las demostraciones exageradas de impaciencia pueden hacer más difícil la comunicación. En cambio, un ambiente respetuoso favorece la participación y reduce la presión social.

En la familia, el ámbito educativo y el trabajo, acompañar implica evitar que la fluidez se convierta en una medida de inteligencia, competencia o seguridad personal. Una persona puede tener ideas brillantes, conocimientos sólidos y mucho para aportar, aunque necesite más tiempo para expresarlos.

El Día Internacional de Concienciación sobre la Tartamudez invita a revisar una costumbre cotidiana: apurarnos cuando alguien tarda en hablar. A veces, el acompañamiento más valioso no consiste en intervenir, aconsejar ni completar una frase, sino en escuchar hasta el final. Porque comunicarse no es una carrera y ninguna persona debería sentir que tiene que hablar sin pausas para merecer la atención de los demás.