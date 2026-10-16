Según la psicología, disfrutar de los días de lluvia puede favorecer la relajación y la concentración

Mientras algunas personas esperan los días soleados para salir a pasear o reunirse con amigos, otras disfrutan de la lluvia como una oportunidad para descansar, reflexionar y encontrar tranquilidad.

Desde la psicología, existen distintas explicaciones para entender por qué estos fenómenos naturales generan sensaciones agradables en algunas personas.

Una de ellas está relacionada con el asombro, una emoción estudiada por los investigadores Dacher Keltner y Jonathan Haidt. Esta sensación puede aparecer ante algo que se percibe como inmenso, extraordinario o difícil de comprender. Contemplar un paisaje natural, observar el cielo durante una tormenta o experimentar la fuerza de determinados fenómenos meteorológicos son algunas de las situaciones que pueden despertarla.

En ese contexto, la lluvia puede generar una sensación de conexión con la naturaleza y ofrecer una pausa frente a las actividades cotidianas.

La lluvia y la atención plena

Otra explicación se relaciona con la atención plena, también conocida como mindfulness. Esta práctica consiste en concentrarse en el momento presente y observar las sensaciones, los pensamientos y las emociones sin juzgarlos de manera inmediata.

Los días lluviosos pueden favorecer este tipo de experiencias porque ofrecen estímulos sensoriales fáciles de reconocer: el sonido constante del agua, la brisa fresca, los cambios de temperatura y el aroma característico que aparece cuando comienza a llover.

Prestar atención a estos detalles puede ayudar a interrumpir, aunque sea durante un breve período, los pensamientos repetitivos relacionados con las responsabilidades laborales o los problemas personales. De esta manera, algunas personas encuentran en la lluvia una oportunidad para relajarse y tomar distancia de las preocupaciones diarias.

Qué rasgos de personalidad pueden influir

Las preferencias por determinados fenómenos naturales también pueden analizarse a partir de los rasgos de personalidad. Uno de los modelos más utilizados en psicología es el de los Cinco Grandes, que describe distintas dimensiones de la personalidad humana.

Persona caminando con paraguas bajo la lluvia Foto: Leonardo Mainé/El País

Entre ellas se encuentra la apertura a la experiencia, asociada con la curiosidad, la imaginación, la creatividad y el interés por descubrir nuevas sensaciones.

Desde esta perspectiva, disfrutar de los días de lluvia puede estar relacionado con la capacidad de encontrar interés o belleza en experiencias que otras personas consideran poco atractivas. Los sonidos, los cambios en el paisaje y la atmósfera que acompaña a la lluvia pueden convertirse en estímulos que despiertan la curiosidad y favorecen la introspección.

Sin embargo, estas explicaciones no significan que todas las personas que disfrutan de la lluvia tengan los mismos rasgos de personalidad ni que el clima determine cómo se sienten o se comportan.

La experiencia de cada persona depende de distintos factores, entre ellos sus preferencias, sus asociaciones con determinados recuerdos y la manera en que percibe el entorno.

Así, para quienes disfrutan de los días lluviosos, el sonido del agua y los cambios en el ambiente pueden convertirse en una oportunidad para hacer una pausa, prestar atención al presente y encontrar un momento de tranquilidad en medio de la rutina.

En base a La Nación/GDA