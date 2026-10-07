Antonela Roccuzzo, esposa de Messi: “Entrenar es mi momento feliz, me hace sentir mejor a nivel físico y mental”

Antonela Roccuzzo, empresaria, influencer y pareja de Lionel Messi, contó en entrevistas con las revistas Grazia y Elle los detalles de su rutina de bienestar, que combina entrenamiento físico diario, alimentación saludable y una estricta organización familiar junto al futbolista y sus tres hijos, Mateo, Thiago y Ciro. Sus declaraciones la consolidaron como una referente del mundo fitness, un terreno donde ya venía construyendo una fuerte presencia a través de sus redes sociales.

Según relató a Grazia, Roccuzzo entrena una hora y media al día, seis días a la semana. "Es mi momento feliz, en el que tengo mi espacio personal; y no solo me hace sentir mejor a nivel físico, sino también mental", explicó la empresaria de 38 años.

¿En qué consiste la rutina de entrenamiento de Antonela Roccuzzo?

La rutina diaria arranca con rebounding, una modalidad de cardio que se realiza saltando sobre un minitrampolín, y continúa con ejercicios de fuerza. "Me deja destrozada, pero es lo mejor. En general no me gusta el cardio, pero ese tipo de cardio sí me resulta divertido", señaló.

Roccuzzo también se refirió a la importancia del entrenamiento de fuerza, una de las actividades físicas más recomendadas para mantener la vitalidad con el paso de los años. "Siempre les digo a mis papás que por favor hagan un poco de levantamiento de pesas, aunque sea solo dos veces por semana", contó.

A esto le suma, según confió a Elle, clases en un gimnasio exclusivo para mujeres dos veces por semana. "Tomo ahí clases de FitJam con un instructor brasileño; son superdivertidas. Es una forma de desconectar la mente y empezar el día con buen pie", agregó. En sus redes sociales también muestra otras actividades: clases de tenis con sus hijos los fines de semana y partidos de pádel con amigas durante la semana, mientras los chicos están en el colegio.

Antonela Roccuzzo haciendo ejercicio. Foto: Instagram/antonelaroccuzzo.

Cómo organiza su día a día junto a Lionel Messi

La organización familiar aparece como un eje central en su testimonio. "La organización es muy importante para mi familia. Nos levantamos muy temprano, llevamos con Leo a los chicos al colegio y me voy a entrenar", relató a Grazia. Una vez que termina con sus rutinas de ejercicio, Roccuzzo se aboca a sus compromisos laborales como embajadora de marcas de lujo, entre ellas Tiffany & Co., Lancôme, Alo y Adidas.

En cuanto a su alimentación, suele compartir en redes sociales imágenes de batidos proteicos, bowls de fruta y mate. Pero fue más allá en su testimonio a Elle al detallar las reglas que rigen la dieta familiar: "Mi marido siempre tiene que seguir una dieta estricta por su trabajo por lo que todos en casa tenemos que comer sano. No tomamos alcohol, no fumamos e intentamos que todo lo que compramos sea ecológico u orgánico".

Antonela Roccuzzo, Lionel Messi y sus tres hijos. Foto: @antonelaroccuzzo

Para cerrar, Roccuzzo remarcó que su enfoque no distingue entre ejercicio, nutrición y salud mental, sino que entiende estos tres pilares como parte de una misma filosofía de vida. "Es un estilo de vida", concluyó la empresaria, en línea con el perfil de bienestar integral que viene mostrando tanto en sus redes sociales como en sus apariciones públicas.

Con información de La Nación/GDA

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.