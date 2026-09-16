Antonela Roccuzzo, esposa de Messi: "Nos levantamos muy temprano, llevamos con Leo a los chicos al colegio y me voy a entrenar"

Antonela Roccuzzo volvió a marcar tendencia en redes sociales, esta vez al mostrar su práctica de acroyoga. La esposa de Lionel Messi, que suele compartir con sus seguidores distintos aspectos de su rutina diaria, reveló en los últimos meses varios de sus hábitos de salud y bienestar, entre los que se destaca esta actividad que combina fuerza, equilibrio y conexión con el otro.

La empresaria y modelo rosarina es una de las figuras más seguidas en el ámbito digital y cada contenido que publica genera repercusión inmediata. En diálogo con la revista Grazia, contó cómo organiza su día a día junto a Messi y sus tres hijos: "La organización es muy importante para mi familia. Nos levantamos muy temprano, llevamos con Leo a los chicos al colegio y me voy a entrenar". Para ella, el ejercicio físico, la nutrición y la salud mental están profundamente conectados. "Es un estilo de vida", aseguró.

¿Qué es el acroyoga y por qué genera furor entre los "yoguis"?

El acroyoga es una técnica que integra tres disciplinas: el yoga, la acrobacia y el masaje tailandés. Combina la intensidad de la actividad física con la calma característica del yoga, exigiendo movimientos y posturas que ponen a prueba el equilibrio, la fuerza y la concentración de quienes la practican. El objetivo final es alcanzar un bienestar integral, tanto a nivel individual como en la relación con el entorno. Entre sus beneficios más destacados se encuentra la capacidad de relajar el cuerpo y aliviar contracturas musculares.

Las clases se practican en grupos de tres personas y proponen ejercicios de fuerza y flexibilidad que combinan acrobacia y yoga, además de trabajar la confianza entre los participantes para poder armar las distintas posturas. Uno de los movimientos más conocidos son los llamados "vuelos": un integrante permanece acostado en el suelo actuando como base, con las piernas formando un ángulo de 90 grados, mientras otro, el "volador", se ubica sobre sus pies y manos manteniéndose rígido como una tabla. En los niveles avanzados, los participantes suelen alternar posiciones, mientras que un tercer integrante asume el rol de cuidador. También existen las llamadas poses terrenales, más simples porque no requieren permanecer en el aire, aunque igualmente demandan concentración.

Las clases suelen comenzar con juegos de integración para romper el hielo, continúan con ejercicios de movimiento corporal, avanzan hacia las posturas características de la disciplina y finalizan con una sesión de masaje tailandés destinada a relajar los músculos y renovar la energía.

Antonela Roccuzzo practicando acroyoga. Foto: La Nación/GDA.

¿Cuáles son los beneficios y el origen de esta disciplina?

Jesús Montoya, profesor de AcroYoga Montreal y Masaje Thai, explica que la práctica "potencia el desarrollo de la consciencia sobre el presente, fomenta el trabajo en equipo y educa el enfoque". A esa lista se suman otros aportes, como el fortalecimiento de la confianza, la amabilidad y la solidaridad entre quienes participan.

Eugenia Montefalcone, fundadora de Yoga Puro, coincide en que los beneficios son múltiples: "Te brinda destreza física, valores y permite generar un espacio lúdico que muchas veces se pierde con los años". La coach destaca además la importancia de aprender a pensar no solo en uno mismo, sino también en el otro, y de generar un espacio de confianza mutuo durante la práctica.

El acroyoga surgió en 2003 en San Francisco, Estados Unidos, de la mano de Jason Nemer y Jenny Sauer Klein, quienes comenzaron observando qué sucedía cuando una persona se paraba sobre los pies de otra. Lo que empezó como un juego se transformó en una disciplina con estructura propia: en 2006, una vez diagramada la propuesta, sus creadores entrenaron a la primera camada de profesores. "En esta disciplina se trabaja para aprender a desafiarse, para promover la empatía y para superar miedos a través del juego en equipo", resume Montoya.

Dos mujeres practicando acroyoga. Foto: Canva.

Se trata de un método que une deporte y sanación, que conecta a quienes lo practican con el presente y que fortalece tanto la destreza física como la mente y el cuerpo. Una alternativa cada vez más popular para quienes buscan nuevas experiencias de bienestar, como demuestra el interés que despertó tras la exposición que le dio Antonela Roccuzzo en sus redes sociales.

Con información de La Nación/GDA

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.