Mick Jagger reveló su rutina de ejercicios y la dieta con la que se mantiene activo a los 83 años

Mick Jagger, vocalista de los Rolling Stones, sostiene a sus 83 años una disciplina física y alimentaria diseñada para responder a la exigencia de las giras internacionales y los espectáculos en vivo.

En una entrevista con la revista Q Magazine, el músico explicó que entrena entre cinco y seis días a la semana mediante una combinación de trabajo en gimnasio, baile y carreras de velocidad cortas. Todo enfocado en fortalecer su resistencia general.

Según lo explicado por La Nación en base a la entrevista, la rutina matutina del artista incluye actividad física de alto impacto, como recorrer hasta 12 kilómetros diarios tanto al aire libre como en cinta mecánica. En jornadas donde las condiciones del clima o la agenda complican la carrera, el cantante reemplaza el entrenamiento por una hora de natación, kickboxing o ciclismo.

Asimismo, su rutina integra disciplinas como ballet, yoga y pilates con el objetivo de optimizar la flexibilidad, el control corporal y la postura sobre el escenario.

Mick Jagger, vocalista de la banda de rock The Rolling Stones durante un evento. Foto: Archivo El País.

Qué características tiene el plan de entrenamiento y alimentación del músico

Durante años, las sesiones de trabajo de dos a tres horas diarias del cantante estuvieron bajo la supervisión del preparador físico noruego Torje Eike, profesional con trayectoria en el ámbito de atletas olímpicos y selecciones de fútbol. El plan busca reforzar la capacidad aeróbica necesaria para soportar la exigencia de cada presentación.

Desde el punto de vista alimentario, Jagger prioriza el consumo de productos orgánicos:

Frutas

Verduras

Legumbres

Arroz

Pasta integral

Pollo

Pescado

Por otro lado, el músico reconoce que evita consumir carnes rojas y los alimentos procesados.

Cola de pescado crudo sobre una superficie oscura, rodeada de rodajas de verduras y hierbas fresca. Foto: Canva.

En la obra Pacto con el diablo, la autora Isadora Puiggené destaca además que Jagger incluye palta en su dieta diaria de forma casi sistemática. Debido al elevado gasto energético de sus rutinas cotidianas y actuaciones, el propio cantante fundamentó la necesidad de mantener un alto volumen de ingesta calórica diaria.

Además, según declaraciones realizadas ante The Sun, el artista hizo hincapié en la importancia de levantarse temprano y evitar la inactividad previa a los shows para conservar el cuerpo en estado activo justo antes de los espectáculos de la banda.