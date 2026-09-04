Cómo reducir la grasa corporal según experta y por qué hacer abdominales no sirve para bajar la panza

Reducir la grasa abdominal es uno de los objetivos más frecuentes entre quienes comienzan a hacer ejercicio. Durante años, además, se instaló la idea de que realizar una gran cantidad de abdominales podía ayudar a eliminar específicamente la grasa acumulada en esa zona. Sin embargo, la médica integrativa y especialista en nutrición Isabel Belaustegui cuestionó esta creencia y explicó que fortalecer los músculos abdominales no significa necesariamente reducir la grasa que los recubre.

“Hacer abdominales no sirve para eliminar panza”, afirmó la especialista en diálogo con el diario español El Confidencial. Esto no quiere decir que los abdominales sean ejercicios inútiles. Por el contrario, pueden contribuir al fortalecimiento de la musculatura de la zona media del cuerpo y favorecer la estabilidad. El problema aparece cuando se los considera la única herramienta necesaria para reducir el tamaño del abdomen.

La idea de que se puede elegir de qué parte del cuerpo se perderá grasa se conoce como reducción localizada, y no cuenta con respaldo científico. Cuando el organismo utiliza sus reservas de energía, no es posible indicarle que emplee exclusivamente la grasa acumulada en el abdomen, los brazos o las piernas. La reducción de la grasa corporal depende de numerosos factores, entre ellos: la alimentación, el nivel general de actividad física, el gasto energético, la cantidad de masa muscular, el descanso, la genética y la edad.

¿Qué ejercicios pueden ayudar a reducir la grasa corporal? Para Isabel Belaustegui, el entrenamiento de fuerza debería ocupar un lugar importante dentro de una rutina de actividad física. Ejercicios como las sentadillas, los pesos muertos, las dominadas o diferentes movimientos de empuje y tracción involucran grandes grupos musculares y pueden contribuir a aumentar o preservar la masa muscular.

Caminar, correr, andar en bicicleta, nadar y realizar otras actividades aeróbicas también pueden aportar beneficios importantes y contribuir al gasto energético. En lugar de buscar el ejercicio “perfecto” para eliminar la grasa abdominal, puede resultar más útil combinar diferentes formas de movimiento y encontrar una rutina que sea posible mantener en el tiempo.

Deportistas caminando al aire libre. Foto: Magnific.

Además, aumentar el movimiento cotidiano —caminar más, subir escaleras o reducir los períodos prolongados de sedentarismo— también puede ser una estrategia valiosa.

Los abdominales pueden formar parte de una rutina saludable y ayudar a fortalecer la zona media del cuerpo. Pero no existe un ejercicio capaz de eliminar por sí solo la grasa de la panza. Para mejorar la composición corporal y cuidar la salud, suele ser más efectivo adoptar una mirada integral que incluya actividad física regular, entrenamiento de fuerza, movimiento cotidiano, una alimentación adecuada y un buen descanso.

Y, sobre todo, es importante recordar que el peso y la forma del cuerpo no son el único indicador de salud. La actividad física aporta beneficios incluso cuando no se producen cambios inmediatos o visibles en la balanza.

Con base en La Nación/GDA