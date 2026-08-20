Fundación Pérez Scremini lanzó la 5K/10K de Montevideo: 8.000 personas correrán y caminarán por la cura del cáncer en niños y adolescentes

La Fundación Pérez Scremini presentó una nueva edición de su Carrera 5K/10K de Montevideo, que se realizará el domingo 13 de septiembre a las 9 horas, con largada en Plaza España.

La carrera de Montevideo forma parte de una gran movilización solidaria de alcance nacional que, durante 2026, llegará a los 19 departamentos del país. Con una carrera en cada departamento, la Fundación se propone reunir a 16.000 personas en todo Uruguay en torno al deporte, la solidaridad y el compromiso con la cura del cáncer en niños y adolescentes.

El lanzamiento contó con la presencia del intendente de Montevideo, Mario Bergara, quien destacó el valor de acompañar esta iniciativa: “Para la Intendencia de Montevideo es un gusto participar, apoyar, impulsar y promover esta carrera. La causa lo amerita, porque la ciudad es mejor si estas cosas pasan y porque la sociedad también mejora cuando sucede un evento así. Vamos a dejar huella”.

Por su parte, Edgardo Ramos Verde, presidente de la Agrupación de Atletas del Uruguay, destacó la importancia de la carrera dentro del calendario deportivo y el compromiso de quienes hacen posible cada edición. “No es una carrera más, es la carrera. Todos los colaboradores y voluntarios son de la Fundación Pérez Scremini: participan en la entrega de medallas, los puestos de hidratación, el guardabultos y las inscripciones. Para nosotros, es la carrera más importante del calendario de la Agrupación de Atletas del Uruguay”, señaló.

Diana, la primera paciente en realizarse el tratamiento CAR-T en Uruguay, junto a Karin, su madre. Fundación Pérez Scremini

El presidente de la Fundación Pérez Scremini, Gerardo Zambrano, recordó el crecimiento que ha tenido esta iniciativa desde sus comienzos, cuando convocaba a 2.100 participantes, hasta la actualidad, con la expectativa de alcanzar las 8.000 personas en Montevideo. También destacó y agradeció el compromiso de las intendencias de todo el país, cuyo apoyo hace posible que este año la carrera llegue a los 19 departamentos.

La Carrera 5K/10K de Montevideo se realizará el domingo 13 de septiembre a las 9 horas, con largada en Plaza España. Las inscripciones ya están disponibles a través de RedTickets y en todos los locales Abitab del país.