Carreras de Fundación Pérez Scremini tendrán ediciones en los 19 departamentos, el domingo 13 será en Montevideo

La Fundación Pérez Scremini presentó una nueva edición de su carreras de 5 y 10 kilómetros de Montevideo, que se realizará el domingo 13 de septiembre, a las 9 horas, con largada en Plaza España.

La carrera de Montevideo forma parte de una gran movilización solidaria de alcance nacional que durante 2026 llegará a los 19 departamentos del país, con una carrera en cada uno. La Fundación se propone reunir a 16.000 personas en todo Uruguay en torno al deporte, la solidaridad y el compromiso con la cura del cáncer en niños y adolescentes.

El lanzamiento contó con la presencia del intendente de Montevideo, Mario Bergara, quien destacó el valor de acompañar esta iniciativa: “Para la Intendencia de Montevideo es un gusto participar, apoyar, impulsar y promover esta carrera. La causa lo amerita, porque la ciudad es mejor si estas cosas pasan y porque la sociedad también mejora cuando sucede un evento así. Vamos a dejar huella”.

Por su parte, Edgardo Ramos Verde, presidente de la Agrupación de Atletas del Uruguay, destacó la importancia de la carrera dentro del calendario deportivo y el compromiso de quienes hacen posible cada edición. “No es una carrera más, es la carrera. Todos los colaboradores y voluntarios son de la Fundación Pérez Scremini: participan en la entrega de medallas, los puestos de hidratación, el guardabultos y las inscripciones. Para nosotros, es la carrera más importante del calendario de la Agrupación de Atletas del Uruguay”, señaló.

El presidente de la Fundación Pérez Scremini, Gerardo Zambrano, recordó el crecimiento que ha tenido esta iniciativa desde sus comienzos, cuando convocaba a 2.100 participantes, hasta la actualidad, con la expectativa de alcanzar las 8.000 personas en Montevideo. También destacó y agradeció el compromiso de las intendencias de todo el país, cuyo apoyo hace posible que este año la carrera llegue a los 19 departamentos.

La carrera será toda por la Rambla, largará hacia el oeste. Los corredores retornarán al llegar a la Plaza Guruyú en dirección hacia la Plaza Atenas, donde los que participen de la etapa de cinco kilómetros volverán hasta Plaza España, mientras que los corredores de 10 kilómetros seguirán hasta las Canteras del Parque Rodó, donde luego darán la vuelta rumbo a la llegada.

Las inscripciones ya están disponibles a través de RedTickets y en todos los locales Abitab del país.

Los kits podrán retirarse en varios puntos a partir del 31 de agosto. Dicho día será en Biguá, el martes 1° de setiembre en el Carrasco Lawn Tenis, el miércoles 2 en Náutico, el jueves 3 en la ACJ de la calle Colonia y el viernes 4 en la sede de Defensor Sporting de 21 de setiembre. Del lunes 7 al sábado 12 también estarán disponibles en la Fundación Pérez Scremini y a partir del miércoles 9 hasta dicha fecha, también en la Sede de la Agrupación de Atletas del Uruguay ubicada en el MAM. Del martes 8, al viernes 11 podrán retirarse además en los locales de La Cancha de Montevideo y Nuevo Centro Shopping, al igual que en el Hearing de Portones Shopping y Tres Cruces.

Sobre la Fundación

La Fundación Pérez Scremini es el único centro especializado en Oncología Pediátrica del Uruguay. Con un modelo único en la región, gestiona el servicio hemato-oncológico del Hospital Pediátrico Pereira Rossell y garantiza un tratamiento personalizado, gratuito, integral y de excelencia. El servicio incluye acceso a las mejores técnicas y tratamientos disponibles, así como soporte psicosocial, rehabilitación, seguimiento posterior y apoyo en vivienda, alimentación, transporte y hospitalización. Todo está orientado a brindar las máximas posibilidades de curación y rehabilitación para pacientes con cáncer infantil en todo el país.