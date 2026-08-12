Julio Saroba y Aldana Sabatel ganaron la Half Maraton de Montevideo que tuvo la presencia de Batman

La tradicional Half Maratón de Montevideo tuvo su decimoquinta edición que recorrió buena parte de la costa de la capital. Miles de almas transitaron del puerto a Parque Rodó, en una etapa de 21 kilómetros que fue ganada por dos uruguayos.

Julio Saroba se quedó con la etapa a nivel masculino, con un tiempo de 1:08:40, seguido por Mauricio Castillo, que terminó un minuto atrás, y poco después llegó Matías Rodríguez a completar el podio. Mientras que Aldana Sabatel ganó en la rama femenina completando el circuito en 1:21:21, que venció a Flavia Lanza por 30 segundos y Lucía Santucci por más de cuatro minutos.

La tradicional carrera tuvo también etapas de 10 y 5 kilómetros. La distancia intermedia se la quedó Bruno Rodríguez, que finalizó el trayecto en 35 minutos, siete segundos por debajo de Nasario Masaguez y 11 de Pablo Duarte. En damas Betina Albin finalizó la competición en 40:51, siete segundos por debajo de Agustina Aguirre y a un minuto y medio de Maite Falero.

Los 5k fueron ganados por Bruno Núñez, que completó la distancia en 15:21, 47 segundos debajo de Luis Acosta y a poco más de un minuto de Cristian Casaña. En damas Katherin Cardozo ganó la competición con un tiempo de 17:35, mientras que Antonella Bonomi llegó 44 segundos después y Tatiana Aguilera completó el podio a cuatro segundos del segundo escalón.

Pero la carrera también quedó marcada por la presencia de Yoel Levy, un creador de contenido, conferencista y corredor de resistencia británico que ha convertido el running en una misión global de memoria, resiliencia y esperanza.

Yoel Levy en la Maratón de Boston.

Durante los últimos 16 meses ha recorrido el mundo, combinando carreras con visitas a escuelas, organizaciones y eventos comunitarios. Su recorrido lo ha llevado a ciudades como Tel Aviv, Boston, Nueva York, Manchester, Frankfurt, Ciudad del Cabo, Ciudad de México, San José, Sídney, Toronto, Bogotá y Ciudad de Panamá, donde comparte cómo el deporte puede unir a las personas, inspirar resiliencia y mantener vivas historias que nunca deben ser olvidadas.

En el corazón de este recorrido están Ariel y Kfir Bibas, dos hermanos pequeños que fueron secuestrados durante los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y posteriormente asesinados. Ariel tenía una gran pasión por Batman, por lo que Yoel corre cada carrera vestido como ese superhéroe en su honor. Lo que comenzó como un homenaje personal se ha convertido en un movimiento internacional, con miles de personas alrededor del mundo participando en caminatas y carreras para recordar a los niños y mantener viva su memoria.

Este agosto, Yoel emprendió uno de sus mayores desafíos hasta la fecha. El recorrido por Sudamérica lo continuará con visitas a Río de Janeiro, Buenos Aires y Santiago. Además de participar en las carreras, visitará escuelas, organizaciones y comunidades locales, utilizando el deporte para generar conversaciones sobre la resiliencia, la solidaridad y el impacto que una sola persona puede tener.

El posteo de Yoel Levy para Ariel, tras correr la Half Maratón de Montevideo. Foto: @thejewishfitnesscoach en Instagram.

Como parte de su misión, Yoel también busca completar los Siete Majors del Maratón Mundial. Cuando alcance ese objetivo, donará la prestigiosa medalla de finalista a Kibutz Nir Oz, la comunidad de donde fue secuestrada la familia Bibas.

"Correr vestido de Batman no se trata de mí, sino de un niño cuyo superhéroe favorito debería seguir haciéndolo sonreír. Si una conversación, una carrera o una historia ayudan a mantener viva la memoria de Ariel y Kfir, entonces cada kilómetro habrá valido la pena. Mi esperanza es que las personas no solo recuerden cómo murieron, sino que recuerden que vivieron, que fueron profundamente amados y que siguen inspirando a personas en todo el mundo", expresó Levy.

El mensaje de Yoel Levy para Ariel, luego de correr la Half Maratón de Montevideo. Foto: thejewishfitnesscoach.

"¡Lo hicimos! La semana pasada habría sido el séptimo cumpleaños de Ariel. Corrimos por él en Uruguay usando el traje de Batman porque Batman era su superhéroe favorito. Y cada fin de semana de este mes, seguiremos corriendo por Ariel", colocó Levy en su Instagram tras la carrera.