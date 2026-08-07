La Half Maratón vuelve este fin de semana: día, hora, distancias, recorrido, cortes de tránsito y retiro de kits

Este fin de semana la Half Maratón Montevideo celebrará su decimoquinta edición de la mejor forma, con cupos agotados en sus tres distancias. Este domingo 9 de agosto, a partir de las 08:00, puntual, la competencia tendrá su largada en la rambla Gran Bretaña, senda norte, y Treinta y Tres, frente al Templo Inglés.

A pocos metros de ese lugar, en el hotel NH Columbia, este jueves se llevó a cabo el lanzamiento de la carrera que contará con tres distancias: 5k, 10k y 21k. Las tres pruebas saldrán y llegarán al mismo lugar, donde habrá baños químicos, ropería, servicios médicos y un escenario.

A pesar de estar en invierno la hidratación es importante y todas las competencias contarán con puestos de hidratación. Para los que corran en 5k habrá un puesto a mitad del recorrido, los que compitan en 10k tendrán dos instancias y habrá hasta seis puestos de hidratación para quienes corran la media maratón. A la llegada de todas las competencias todos los competidores recibirán, además de su medalla, agua y una bebida isotónica.

Recorrido 21k: El Punto de largada es en Rambla Norte a 100 metros al Este de la calle Treinta y Tres. La carrera larga en rumbo Oeste recorriendo toda la rambla portuaria hasta llegar al viaducto cumpliendo los primero 5 km y retornando en ese punto. El retorno también se hace por la misma senda hasta llegar a la calle Sarandí donde se toma la senda Sur (Lado de la costa) y sigue recorriendo toda la rambla hasta pasar la zona del club de Golf retomando antes de llegar a la calle Errazquin. En este momento ya pasamos los 15 km y estamos rumbo Oeste por senda Sur hasta la calle Ciudadela donde pasamos a senda Norte para llegar y completar la Media Maratón.

Recorrido 10K: Es importante destacar que la carrera de 10 km tiene 10 km 514 m. El recorrido hasta la calle Sarandí es el mismo que 21 km, pero al tomar la senda sur de la Rambla Gran Bretaña recorre 1 km 250 m para ingresar a la altura de la calle Ciudadela en la apertura de cantero para ingresar a la senda Norte y completar la carrera.

Recorrido 5k: El Punto de largada es el mismo que las otras distancias. La carrera larga en rumbo Oeste hasta llegar a la calle Sarandí donde hace el retome y toma la rambla sur. Recorre la rambla sur hasta llegar a la calle La Cumparsita donde está el retomo Este. Cuando hace el retome toma rumbo Oeste por la misma senda hasta llegar a la calle Ciudadela donde pasamos a senda Norte para completar la distancia de 5 km.

Mapa del predio de largada/llegada de la Half Maraton 2026.

Retiro de kits para la Half Maratón Montevideo:

La decimoquinta edición de la Half Maratón Montevideo está siendo un éxito y, con los cupos agotados, la organización se está encargando de retirar los kits. Estos no se entregarán el mismo día de la carrera y hay tiempo hasta este sábado.

Los kits para la competencia, que incluyen la remera, se pueden retirar este viernes 7 y sábado 8 de agosto en el hotel NH Montevideo Columbia desde las 10:00 hasta las 19:00. El kit además incluye el número de identificador de corredor y un ticket para acceder a servicios post-carera.

Los corredores deberán llevar su ticket de pago, el deslinde de responsabilidad firmado (que se puede descargar de la página web), su cédula de identidad o pasaporte y su apta médica obligatoria o carnet de salud (puede cargarse previamente a la web).

Si un tercero va a retirar el kit de un participante es necesario que lleve el deslinde firmado por el titular, su documento de identidad y el ticket de pago. Desde la organización, instan a llegar antes de las 08:00 (hora de largada) para realizar la entrada en calor.

Organización y autoridades durante el lanzamiento de la Half Maratón Montevideo en su decimoquinta edición. Foto: Darwin Borrelli | El País

Cortes de tránsito por la Half Maratón

La Intendencia de Montevideo (IM) ya infirmó los cortes de tránsito y sus horarios debido a la competencia de la que participarán alrededor de 5.000 corredores. Además, la IM exhorta a no estacionar dentro de las zonas comprendidas. Si lo hacen, una grúa los reubicará en la madrugada del domingo y los dejará estacionados en algún punto fuera del circuito. Podrán consultar esa ubicación por el 1950 4000 opción 1.

La rambla permanecerá cortada al tránsito desde rambla Baltasar Brum y San Fructuoso hasta rambla Gandhi y Errazquin en el horario de 4:00 a 13:00. El tránsito quedará habilitado a la hora 13:00, a excepción de la intersección entre Ciudadela y Misiones (senda hacia el oeste), que permanecerá cortada hasta la hora 15:00 por el desarme de las estructuras de la largada y llegada de la carrera.