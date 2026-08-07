Carrasco Polo con una apuesta en grande: inauguró una de las pistas de equitación más modernas del Uruguay

Carrasco Polo continúa con su constante crecimiento y llevó a cabo una obra importante: la creación de una nueva pista de equitación, construida bajo estándares internacionales.

La obra, inaugurada en los últimos días, se suma a un sostenido plan de inversión en infraestructura deportiva que consolida al club como uno de los principales referentes del deporte uruguayo.

En tal sentido, esta nueva pista se trata de una obra que representa un hito en el proceso de modernización de la infraestructura deportiva que la institución viene desarrollando en los últimos años para seguir consolidándose.

Bajo ese mismo punto, la ceremonia tuvo un significado especial, ya que la pista fue bautizada con el nombre de Carolina Niemann, en homenaje a la destacada integrante de la comunidad ecuestre del club, fallecida el año pasado. Familiares, amigos, socios y autoridades participaron de un emotivo acto.

De nivel internacional

La nueva pista de equitación del Carrasco Polo Club. Foto: Gentileza de Carrasco Polo Club.

La nueva pista fue desarrollada por medio de Juan Crespi, especialista en construcción de pistas ecuestres y director de Equinova, empresa referente en este tipo de superficies.

Se trata de una pista de arena de alto rendimiento, construida con arena silícea de granulometría controlada, seleccionada de acuerdo con las especificaciones de la Federación Ecuestre Internacional (FEI).

Estas características permiten obtener una superficie uniforme, estable y segura, favoreciendo tanto el rendimiento deportivo como el bienestar de los caballos.

Gracias a su diseño y tecnología, esta nueva infraestructura se posiciona entre las pistas de equitación más modernas y completas del Uruguay.

De esta manera, y con más de ocho décadas de historia, el Carrasco Polo Club continúa consolidándose como una de las instituciones deportivas y sociales más importantes del Uruguay con este tipo de obras.

