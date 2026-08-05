Games of the Future: Peñarol debutó con victoria frente a un equipo español que juega la Kings League

Los Games of the Future se desarrollan en Astana y Peñarol es el representante uruguayo por tercer año consecutivo. La actividad que mezcla deporte físico y deporte digital —de ahí el nombre de Phygital Games, en inglés— tuvo el inicio de su tercera edición y el Carbonero comenzó con el pie derecho.

El Mirasol que fue campeón en 2024 y cayó en los cuartos de final en 2025, busca su revancha en este 2026 e inició bien porque lo hizo con victoria por 3-2 ante Los Troncos FC de España, un equipo que es habitual en la Kings League, el certamen de fútbol alternativo furor en el Viejo Continente y en distintas partes del mundo.

Si bien el elenco español se puso en ventaja en el formato digital —que se disputa en el juego UFL— Peñarol lo empató y con ese envión se fue a la cancha donde en un 5 vs. 5, el Carbonero mostró supremacía, ganó por 2-1 y se llevó el triunfo con un global de 3-2.

Brandon Díaz, jugador con pasado en el fútbol sala de Peñarol, fue el encargado de hacer los dos goles y uno de ellos con una gran definición. El Picante se hizo cargo de un tiro libre que colgó en el ángulo para establecer el 2-0 parcial en el formato físico que marcó la ventaja necesaria para encarar el cierre del encuentro de otra manera, más allá del descuento español.

Con esta victoria, Peñarol quedó a un triunfo de acceder a los cuartos de final de un certamen en el que comparte grupo con Oeste de Brasil y ACF x Allur de Kazajistán, equipo local. Precisamente ante el dueño de casa se enfrentará este miércoles desde las 11:45 (hora de Uruguay) en su segunda presentación. Un partido que tendrá la transmisión en vivo de la Asociación Uruguaya de Deportes Virtuales en su cuenta de Twitch.

El equipo kazajo viene de conseguir una victoria en su primer partido ya que se impuso por 3-0 (1-0 en el digital y 2-0 en el físico) frente a Oeste de Brasil, por lo que el juego ante Peñarol será choque de punteros en el Grupo D, donde los dos mejores se meten en la próxima instancia del certamen.