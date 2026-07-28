Games of the Future 2026: Peñarol representará a Uruguay en una nueva edición del torneo en el que fue campeón

El próximo 4 de agosto comenzará la tercera edición de los Games of the Future, la disciplina híbrida que combina deportes digitales y deportes tradicionales y en el que Uruguay volverá a estar representado por Peñarol, en una competencia que se desarrollará de forma íntegra en Astana, Kazajistán.

Peñarol logró su clasificación directa a través del torneo local de Phygital Games, realizado en marzo, donde ocho equipos de Phygital Football compitieron por este cupo que por tercer año consecutivo corresponde al Carbonero que tiene gratos recuerdos ya que se coronó en la primera edición de 2024. En 2025 repitió participación, pero en esa ocasión finalizó entre los ocho mejores y no pudo volver a conquistar el título.

Los Games of the Future reparten más de 600.000 dólares en premios entre los 16 equipos clasificados al Main Event y en el que Peñarol debutará frente a Troncos FC de España, el equipo del reconocido streamer Perxitaa y participante de la Kings League España. Además enfrentará a los clubes Oeste SP y Allur.

El Phygital Football define su competencia en dos partes. La primera de ellas se disputa en formato 2 vs. 2 en PlayStation 5, utilizando el videojuego UFL. Luego, con el resultado obtenido, los equipos pasan a una cancha para disputar un partido de fútbol 5 vs. 5 con arcos grandes y paredes, lo que convierte a esta disciplina en un deporte sumamente intenso.

El plantel de Peñarol está conformado por ocho jugadores, todos ellos preparados para desempeñarse tanto en la parte digital como en la física, una exigencia que hace única a esta disciplina. Entre ellos se encuentran: Maximiliano Navarro, Lucas Temciuc, Richard Catardo, Brandon Díaz, Martín Rey, Tomás Gauna, Emanuel Alarcón y Nicolás Martínez.

Cabe recordar que la primera edición contó con Peñarol como el campeón al vencer al Lomokotiv de Rusia —que jugaba de local— por 6-5. En aquella ocasión el plantel contó con la presencia de Jorge "Japo" Rodríguez como capitán y uno de los emblemas al momento de bajar a la cancha.

En la fase de grupos, Peñarol le ganó a FC Vista de Rusia por 11-6 y a Besiktas de Turquía por 12-4. Al clasificar como líder pasó directamente a los cuartos de final donde dejó por el camino a Team CMR de Camerún por 11-3, mientras que en semifinales venció a Quetzales de México por 7-5.

Para la edición del 2025 la historia fue distinta. El carbonero superó la fase de grupos en la que compartió con Z10 (Serbia), Lokomotiv (Rusia) y United FC (Francia), pero cayó en los cuartos de final ante La Crema (Argentina) y de esta forma cerró su participación entre los ocho mejores.