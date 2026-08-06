Uruguay en los Juegos Sudamericanos 2026: los que ya confirmaron su presencia y cuántos altetas irán a la cita

Con mucha expectativa, ilusión y objetivos para alcanzar, Uruguay se apronta para una nueva edición de los Juegos Sudamericanos que se desarrollarán en Rosario, Santa Fe y Rafaela entre el 12 y el 26 de setiembre.

En tal sentido, el Comité Olímpico Uruguayo (COU) ultima detalles para conformar una delegación que según informaron desde el organismo contará con unos 350 atletas a los que se sumarán 100 personas más entre entrenadores, médicos, kinesiólogos, delegados y personal de apoyo.

Rodolfo Collazo, quien supo representar al remo uruguayo en los Juegos Olímpicos, será el Jefe de Misión y tendrá la responsabilidad de coordinar toda la operativa, según informó el COU, que además designó responsables para cada una de las principales sedes: Marcelo Filipelli estará en Rosario, Juan Morelli hará su base en Santa Fe y Raúl Comesaña se instalará en Rafaela.

Un punto a tener en cuenta es que habrá un grupo de avanzada que viajará a territorio argentino el lunes 7 de setiembre y que a partir de esa fecha tendrá reuniones con la organización para ajustar y ultimar detalles vinculados al transporte, el alojamiento, la alimentación y los servicios médicos.

Emiliano Lasa en el Panamericano de Atletismo de Medellín. Foto: Sebastián Lasquera.

Además, el sábado de setiembre habrá un evento especial con autoridades nacionales y del deporte con motivo del Día de Uruguay, una instancia que se hará en Rosario con todos los países participantes. En la ocasión se buscará mostrar diferentes rasgos de la cultura y costumbres de cada nación con gastronomía, música y otras actividades.

En cuanto a los deportistas, nombres como los de Emiliano Lasa, Déborah Rodríguez, Pía Fernández, Santiago Catrofe y Valentín Soca en atletismo, Eric Fagúndez y Thomas Silva en ciclismo, Bruno Cetraro y Felipe Klüver en remo, Matías Otero en canotaje, Sara Grippoli en taekwondo, Julieta Mautone en tiro, Maximiliano Larrosa y Juan Macedo en karate, Mikael Aprahamian y Maya Leopold en judo, y Nicole Frank, Angelina Solari, Leo Nolles y Diego Aranda dirán presentes en el primer evento del ciclo olímpico.

Uruguay también competirá en deportes colectivos incluidos en el programa como fútbol, hockey y handball, manteniendo el criterio de universalidad impulsado por el COU para contar con presencia masculina y femenina siempre que la disciplina lo permita.

Entre las ausencias sobresalen la de Julia Paternain ya que no hay maratón en esta instancia, la de los olímpicos Hernán Umpierre y Fernando Diz porque la clase 49er de vela quedó fuera del calendario, al igual que el básquetbol.