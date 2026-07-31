Santiago Urrutia con Ovación: su presente, el vínculo con Fernando Alonso y por qué no llegó a la Fórmula 1

Mientras disfruta de unos días en Uruguay junto a su familia y con diversas actividades con amigos que el deporte y la vida le dieron, Santiago Urrutia vive un presente soñado en el automovilismo y se ilusiona con terminar una temporada que arrancó de la mejor manera en el TCR World Tour, certamen en el que hizo historia en el cierre de la etapa europea.

El piloto de 29 años que compite para el equipo Geely Cyan Racing hizo podio en las cuatro primeras etapas pero lo más destacado fue en Valencia, donde ganó las tres carreras en un hecho histórico para la categoría ya que nunca antes un competidor lo había conseguido en el Campeonato Europeo de Turismo que tuvo sus inicios en 1963 y que atravesó por varias transformaciones para llegar a la denominación de TCR World Tour desde 2016.

Urrutia, que compite en esta categoría desde 2020, año en el que se convirtió en profesional, está atravesando su séptima temporada con el mismo equipo y en charla con Ovación reconoció su felicidad y, sobre todo, tranquilidad: “Estoy muy contento porque vengo primero en el campeonato, gané las tres carreras en Valencia y fue la primera vez que un piloto lo logra. Fue muy bueno para la marca y para el proyecto en el que estamos porque me da una ventajita para mantener el liderato. Sin ser la primera fecha, hice podio en todas las otras y he sido regular, pero tengo claro que todavía queda muchísimo”.

Un punto importante a tener en cuenta que el nacido en Miguelete, departamento de Colonia, remarcó, fue el cambio de marca en el equipo, que pasó de Lynk & Co a Geely: “Si bien es el mismo dueño, cambiamos completamente el auto. Estuvimos corriendo cinco años con un auto y ahora pasamos a correr con otro que nos motivó a más desarrollo y más pretemporada, pero siempre en el mismo campeonato”.

Por otra parte, Santi tiene una fuerte relación con este equipo: “Fue el que me dio la oportunidad de convertirme en profesional en 2020 y eso para mi fue todo nuevo. Nunca había vivido eso porque siempre estaba atrás de los sponsors para poder competir. Y lo que más cambió en ese sentido es que vos acá tenés un jefe y tenés que respetar las órdenes del equipo. Me ha pasado muchas veces de venir ganando una carrera y tener que dejar pasar a mi compañero o que mi jefe diga ‘Santi no aceleres en la clasificación porque es importante que tu compañero esté adelante’”.

Santiago Urrutia en entrevista con Ovación. Foto: Darwin Borrelli.

“La base del equipo está en Suecia porque los dueños son suecos y acá no hay muchos grises, es blanco o negro. Si respetás lo que te piden y acatás las órdenes, y si hacés un buen papel, dentro del equipo tenés futuro. Eso es lo que aprendí yo desde que entré. Y desde que yo entré al día de hoy hemos ganado todos los campeonatos de equipo. Nunca habían ganado tantos campeonatos”, remarcó Urrutia.

El uruguayo también habló acerca de su rol en el Geely Cyan Racing y dijo: “Nunca fui el piloto número uno del equipo. Pero este año con el nuevo proyecto como se barajaron un poco las cosas y vengo puntero en el campeonato con un apoyo muy grande del equipo, estoy más afianzado con los jefes y el resto de los compañeros. Pero lo importante es ser regular, respetar las órdenes y ser rápido por lo que significa competir en un campeonato del mundo que es muy demandante porque todos los equipos mejoran año a año y si bien nosotros mejoramos, hicimos pretemporada y hacemos todo lo que hay que hacer, están todos en la misma para mejorar y elevar su nivel. Así y todo hay una linda dinámica de trabajo dentro del equipo y como en todo ambiente de laburo, hay algunas cosas que te pueden gustar y otras que no, pero considero que nuestro equipo está muy bien formado”.

El coloniense explicó la extraña sensación que ahora se transformó en algo común como acatar órdenes dentro de una estructura profesional: “Al principio era raro porque no estaba acostumbrado. Hoy no tengo ningún problema. Compito para ganar y siempre quiero ganar porque en el día a día me preparo de la mejor manera para eso, para estar adelante. Y si tenés que ceder una posición cuando venís ganándole a un compañero de equipo, no es de las cosas que más agradan, pero también tenés que acordarte que estás ahí gracias al equipo. Te pagan para eso y vos tenés que acatar órdenes, por eso lo más importante acá es respetar”.

Además de Santiago Urrutia, el Geely Cyan Racing tiene al francés Yann Ehrlacher —tres veces campeón del mundo—, al sueco Thed Björk —ganó un título mundial— y al chino Ma Qing Hua. ““La verdad es que hay una buena dinámica de trabajo. Hace muchos años que estamos juntos y es lindo compartir con cualquiera de ellos. Por ejemplo, Ma Qing Hua, que es expiloto de prueba de Fórmula 1, es chino, es uno de los que lidera el proyecto y es uno de los más importantes. Nosotros corremos para una marca de China y si bien hoy todos tenemos un rol importante, tener un piloto de ese país es clave”.

Santiago Urrutia en entrevista con Ovación. Foto: Darwin Borrelli.

Santiago Urrutia y la vida en Barcelona con un hobby que sirve para entrenar

Santiago Urrutia extraña Uruguay, pero no tanto porque eligió Barcelona para vivir y dice que “el idioma” y tener a muchos compatriotas conocidos y amigos allá, facilita mucho las cosas: “Hacemos asados todos juntos y si bien no es lo mismo porque allá no está el ritual de prender el fuego porque la parrilla es a gas, esas costumbres no las perdemos y te hacen estar más cerca, aunque no es lo mismo que estar en tu país. Pero la verdad tengo un muy lindo grupo de amigos que me hace extrañar menos y me siento muy contenido. También Barcelona es una ciudad base para lo mío porque me puedo mover desde ahí para todos lados”, contó.

Estando en Barcelona Santi encontró un hobby como la bicicleta, que disfruta para desconectar y también para entrenar: “Tengo mi grupito para salir a andar. Me ayuda porque hago mucho aeróbico pero siempre digo también que la bici es como un laboratorio porque a veces arranco y hago 120 o 130 kilómetros, estás cuatro horas arriba, parás a tomarte un café, te cansaste, te juntaste con uno que anda mejor que vos y ahí te querés exigir un poco más. Tiene su peligro al andar en ruta pero es algo que me gusta y es parte de una terapia también”.

El coloniense también contó que la bicicleta sirve para preparar competencias y marcó un ejemplo claro: “Ahora en Europa es verano, en Barcelona a la 1 de la tarde hay cerca de 40 grados y salgo a esa hora para adaptarme al calor porque en la última carrera en Portugal que era circuito callejero corrí con 52 grados adentro del auto. Por eso en ese sentido está bien y me gusta porque detesto salir a correr. La bici me copa mucho más”.

Más allá de todo eso, Santi confesó que “Uruguay siempre se extraña”. “El domingo que salió el sol nos juntamos con amigos para hacer un guiso y eso es lo que más se extraña pero hacés el esfuerzo porque para la vida del deportista vivir afuera es algo pasajero salvo que elijas luego otro país. Pero tengo clarísimo que cuando me retire del automovilismo, que ojalá sea dentro de muchísimos años, voy a volver a vivir en Uruguay”, dijo.

Santiago Urrutia en entrevista con Ovación. Foto: Darwin Borrelli.

El sueño trunco de llegar a la Fórmula 1 y la motivación de Santiago Urrutia

Con apenas 14 años, Santiago Urrutia se fue con su padre Carlos a Italia porque había futuro. Un llamado de Ferrari primero y grandes actuaciones después marcaron los inicios de u periplo al que aún le queda muchos kilómetros por recorrer.

Y como todo niño fanático del automovilismo, Urrutia siempre tuvo el sueño de correr en la Fórmula 1 que aún no se dio: “No es una espina porque creo que no tuve la oportunidad de estar en la Fórmula 1 porque me faltó apoyo pero hoy estoy corriendo un campeonato del mundo, soy profesional y vivo del automovilismo. Es algo con lo que siempre soñé cuando me fui de casa siendo chico”.

Otro de lo puntos altos del momento del coloniense es que es representado nada menos que por Fernando Alonso, algo que considera como “una cosa increíble que nunca pensé que la iba a vivir”.

En diciembre de 2025 el uruguayo firmó su contrato con A14 Management, empresa que lidera el dos veces campeón de Fórmula 1. “El año pasado que fui a Abu Dabi para firmar me tomé un café con Max Verstappen, que corrí con él. También corrí con George Russell, Charles Le Clerc, Esteban Ocon y Alex Albon porque son todos de mi generación y hoy están en la Fórmula 1. Y no tengo envidia porque corrí contra ellos y eran unos cracks. Poder decir que fui compañero de Albon y Russell, que puede llegar a ser campeón de la Fórmula 1, me da orgullo y me marca que hice las cosas bien porque hoy estoy compitiendo en un campeonato del mundo cuyo campeón recibe el premio en la gala de la Fórmula 1 porque es fiscalizado por la FIA, que tiene seis o siete campeonatos por todo el mundo y uno es el TCR World Tour”.

De todas maneras, Santi reflexionó: “Es verdad que no llegué a la Fórmula 1 pero logré darle un giro a mi carrera deportiva y ser piloto profesional, el primero en la historia del Uruguay, algo muy importante porque esto sirve de motivación para todos esos chicos que están en el karting hoy o para los que quieren seguir avanzando en esto”.

En todo deportista los estímulos son determinantes en el alto rendimiento y Santiago Urrutia lo tiene claro: “A mí lo que me motiva es ganar. Yo quiero ganar. Quiero ser mejor en el día a día arriba del auto, quiero ser mejor como persona. Quiero mejorar e ir para adelante como me enseñó siempre mi padre: agachar la cabeza, escuchar, copiar de la gente que sabe e ir preguntando. Hay una frase de Fangio que papá me la recordaba mucho desde chico y era ‘siempre trabajar para ser el mejor pero nunca creer ser el mejor. Eso me ha llevado a nunca rendirme, a siempre intentar y buscar mi oportunidad. Y si bien el campeonato no terminó y nunca había estado tanto tiempo liderando una competencia, es un orgullo estar ahí arriba y voy a dejar la vida para poder ser el campeón”.