Thomas Silva y un fin de semana para el recuerdo con histórico doblete: ganó la Clásica Castilla y León

Para Thomas Silva festejar ya dejó de ser una casualidad y pasó a ser algo habitual en su carrera. El ciclista uruguayo, de gran desempeño hace algunas semanas en el Giro de Italia, se sigue destacando en distintas competencias y en España vivió un fin de semana para el recuerdo y alcanzando un doblete histórico luego de ganar la Clásica de Ordizia y de Castilla y León en apenas 24 horas.

Este domingo fue el turno de disputar el certamen que une las localidades de Benavente y Lubián con una extensión de 190,6 kilómetros. Silva fue líder tras una carrera muy disputada y que terminó cerrando con un tiempo de 4 horas, 23 minutos y 41 segundos que lo dejó por delante del español Roger Adria y del italiano Christian Scaroni, este último compañero de Silva en el equipo Astana.

En la edición número 40 de la competencia, el ciclista uruguayo se convirtió en el primer compatriota en ganarla y el triunfo, además, le permitió alcanzar las seis consagraciones en la actual temporada, lo que da pruebas del gran momento personal que atraviesa defendiendo los colores del equipo de Kazajistan al que representa.

Entre sus consagraciones en el 2026 se encuentra la victoria en una de las etapas del Giro de Italia, dos etapas del Tour de Hainan —que además terminó ganando de forma general— y las dos competencias de este fin de semana: la Clásica de Ordizia y la Clásica Castilla y León. Además de cosechar podios en el Giro de Italia de este año.

Además de Silva, también compitió el uruguayo Eric Fagúndez, en este caso, defendiendo al equipo Burgos-Burpellet, aunque no pudo terminar la carrera, más allá de tener un tramo interesante en el que incluso lideró una escapada en los primeros kilómetros de competencia.

Cabe recordar que esta victoria se dio pocas horas después de haberse consagrado en los 167 kilómetros de la Clásica de Ordizia donde empleó 3 horas, 54 minutos y 19 segundos para completar un triunfo que se saldó en el sprint final ante el español Igor Arrieta y nuevamente con el italiano Christian Scaroni cerrando el podio, solo un segundo por detrás.

Thomas Silva ya tiene en la mira el próximo objetivo que será una nueva carrera en España como la Clásica de San Sebastián que se llevará a cabo el próximo sábado 1° de agosto.