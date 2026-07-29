Se disputó la Copa Biguá de natación con 120 nadadores extranjeros y tres récords nacionales

Alrededor de 300 nadadores participaron de la Copa Biguá de natación que se disputó durante dos días, en la pileta corta de 25 metros del club de Villa Biarritz y tuvo un alto nivel de competidores con 120 atletas extranjeros y tres nuevos récords nacionales.

El Club Biguá terminó en primer lugar por equipos, seguido del Club Olimpia y el Club Atlético River Plate de Argentina completó el podio. Compitieron once clubes y hubo una gran participación internacional.

Desde Argentina compitieron, además del club Millonario, SAGVB y Lomas de Samora y representó a Chile el club Estadio Español, mientras que compitieron siete clubes uruguayos. Además de Biguá, anfitrión, estuvieron el Club Atlético Olimpia, Club Banco República, Club Remeros de Mercedes, Club Remeros de Salto, Club Plaza Colonia y Polideportivo de Rocha.

Para la natación uruguaya fue una buena competencia ya que se logaron tres récords nacionales. El Club Olimpia logró el récord nacional absoluto en la prueba de relevos de 4x50 metros libres femenino con Angelina Solari, Luciana de Armas, Belen Zeballos, Manuela Stenger que establecieron una marca de 1:44.73.

Los otros dos récords de la jornada fueron conseguidos por el Club Biguá en categoría Infantiles B, con un gran destaque para Agustina Presno. Junto a Pierina Balikian, Tamara Srulevich y Amelia Gastambide consiguieron un tiempo de 2:05.39 en los 4x50 metros combinados y Presno también marcó un récord nacional en los 100 metros pecho de Infantiles B, cronometrando 1:15.17.

La competencia también estuvo engalanada por la participación de la argentina Macarena Ceballos, campeona sudamericana habiendo establecido tres récords, medallista panamericana y semifinalista olímpica.